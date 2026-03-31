Otro fracaso de Italia: perdió por penales con Bosnia y se quedó sin Mundial por tercera vez consecutiva

El seleccionado entrenado por Gennaro Gattuso cayó en los doce pasos, por lo que no clasificó a la Copa del Mundo. Su última participación fue en Brasil 2014.

Italia perdió por penales con Bosnia y no jugará el Mundial 2026.

Italia perdió por penales con Bosnia y no jugará el Mundial 2026.

La Selección de Italia perdió 4-1 por penales con su par de Bosnia en el repechaje para clasificar al Mundial 2026 luego de que empatara 1-1 en el tiempo regular y el alargue, por lo que no jugará la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

Italia no jugará el Mundial y estallaron las redes sociales.
Te puede interesar:

Italia quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva: los mejores memes en redes sociales

El seleccionado dirigido técnica por Gennaro Gattuso había abierto el marcador a los 15 minutos a través de Moise Kean, luego de un error en la salida del arquero Nikola Vasilj que derivó en una definición precisa del delantero. Sin embargo, Bosnia reaccionó, ganó protagonismo tras la expulsión de Alessandro Bastoni y logró el empate a diez del final por intermedio de Haris Tabakovic, que aprovechó un rebote concedido por Gianluigi Donnarumma.

En la tanda, los fallos de Pio Esposito y Bryan Cristante terminaron de sellar la eliminación de la Azzurra.

Los 4 equipos europeos que ya están en el Mundial 2026.
play

Se define el Repechaje al Mundial 2026: estos son los últimos 4 equipos europeos que clasificaron

El partido de repechaje al Mundial 2026 entre Bolivia e Irak será el miércoles 31 a las 00

A qué hora juega Bolivia vs Irak, por el repechaje al Mundial 2026: cómo verlo en vivo

Irán integra el Grupo G del Mundial 2026 junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Gianni Infantino confirmó que Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

Italia se enfrentará ante Bosnia, mientras que Bolvia lo hará contra Surinam.

Repechaje Mundial 2026: cómo ver y a qué hora son los últimos 6 partidos para la clasificación

El diseño principal mantiene la esencia clásica del conjunto nacional.

El precio de las camisetas titular y alternativa de la Selección argentina para el Mundial 2026

Es un chico que contagia, estaba entrenando muy bien y jode, aseguró Scaloni y abandonó la conferencia

Scaloni se quebró al hablar de la lesión de Panichelli y abandonó la conferencia

Rating Cero

El presunto contacto físico dejó a uno de los participantes al borde de la expulsión.

¿Expulsión en puerta?: dos participantes de Gran Hermano se fueron a la manos

El conductor habría dejado alguna pista de quien lo tenía amenazado.
play

Muerte de La Tota Santillán: apareció un pendrive que podría abrir novedades en la causa

El 26 de abril Flor Vigna se enfrentará contra la streamer mexicana Alana Flores. 

Desafío extremo: Flor Vigna compartió su rutina para perder 8 kilos para su próxima pelea

Los actores se vistieron como los vaqueros con sombreros de ala ancha y botas.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe llevan al teatro el drama romántico del filme Secreto en la montaña

Hija de Luis Alberto Spinetta, logró construir una identidad propia dentro del cine, el teatro y la televisión.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, hija del Luis Alberto Spinetta

La mediática volvió al reality con una historia atrás de resiliencia.

Gran Hermano: la revancha de Tamara Paganini, desde la estigmatización hasta la mediación con Telefe

últimas noticias

Italia no jugará el Mundial y estallaron las redes sociales.

Italia quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva: los mejores memes en redes sociales

Hace 8 minutos
 La continuidad del servicio podría verse comprometida por el aumento del combustible. 

Los colectivos del AMBA reducirán su frecuencia por el aumento del gasoil

Hace 20 minutos
Cazzu, cantante nacida en Jujuy.

La Ley Cazzu se debatirá en el Congreso argentino tras su presentación en México: de qué se trata

Hace 23 minutos
Las cámaras de la panadería registraron el momento en el que el hombre se acercó a la menor. 

Detuvieron a un hombre que acosó a una nena de 7 años en una panadería

Hace 57 minutos
El presunto contacto físico dejó a uno de los participantes al borde de la expulsión.

¿Expulsión en puerta?: dos participantes de Gran Hermano se fueron a la manos

Hace 1 hora