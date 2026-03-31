Otro fracaso de Italia: perdió por penales con Bosnia y se quedó sin Mundial por tercera vez consecutiva

La Selección de Italia perdió 4-1 por penales con su par de Bosnia en el repechaje para clasificar al Mundial 2026 luego de que empatara 1-1 en el tiempo regular y el alargue, por lo que no jugará la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.
El seleccionado entrenado por Gennaro Gattuso cayó en los doce pasos, por lo que no clasificó a la Copa del Mundo. Su última participación fue en Brasil 2014.
El seleccionado dirigido técnica por Gennaro Gattuso había abierto el marcador a los 15 minutos a través de Moise Kean, luego de un error en la salida del arquero Nikola Vasilj que derivó en una definición precisa del delantero. Sin embargo, Bosnia reaccionó, ganó protagonismo tras la expulsión de Alessandro Bastoni y logró el empate a diez del final por intermedio de Haris Tabakovic, que aprovechó un rebote concedido por Gianluigi Donnarumma.
En la tanda, los fallos de Pio Esposito y Bryan Cristante terminaron de sellar la eliminación de la Azzurra.
