¿Otra coronación de gloria? El misterioso posteo de Nicolás Varrone, en medio de rumores de una posible llegada a la F2

Este año, el argentino, que hizo pruebas con escuderías de la categoría menor de la Fórmula 1, replicó un propio posteo suyo donde habla de la escudería Cadillac, que el próximo año desembarcará en la F1 y esta vez le agregó un comentario lleno de deseos.

Por
Dios no solo escucha

"Dios no solo escucha, también es argentino", escribió Nico Varrone.

Nicolás Varrone volvió a encender las redes sociales con un misterioso posteo en medio de los rumores de un posible acercamiento a la Fórmula 2, pensando en su futuro en el automovilismo internacional. ¿Otro argentino se sumará en la máxima categoría para 2026?

Desde su llegada a Ferrari, Schumacher ganó 5 títulos seguidos
Frente a ello, el piloto de 24 años se entusiasmó con esta noticia y realizó un divertido posteo en sus redes sociales que derivó en un hashtag pidiendo por su inclusión en la máxima categoría.

“Dios, ¿tu me escuchas?”, escribió en aquella oportunidad y, junto al hashtag #NicoVarroneAF1, se volvió tendencia en X. Ahora, comenzaron los rumores que pueda acercarse a equipo inglés y volvió a hacerse eco de aquel posteo: en su cuenta de X, escribió el “Dios no solo escucha, también es argentino”, utilizando aquel comentario y desató la locura.

Nico Varrone

El argentino es conocido en Cadillac ya que probó en la clase Hypercar del Campeonato Mundial de Endurance, algo que lo posicionó en el radar de los equipos oficiales de la F1. Asimismo, para este año contó con al menos tres ofertas desde la IndyCar, pero no llegaron a buen puerto por falta de sponsors.

Tras confirmar su desembarco en la máxima categoría, Cadillac anunció que la dupla para 2026 serán Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez. Además, fichó como pilotos de reserva a Colton Herta (estrella de IndyCar, que hoy anunció que el próximo año correrá para Hitech en F2), Simon Pagenaud (campeón de IndyCar en 2016), Pietro Fittipaldi y Charlie Eastwood. Pero Varrone podría llegar para ser parte de la Fórmula 2, la antesala de la F1.

Quién es Nico Varrone, el piloto que fomentan para llegar a la Fórmula 2

Nicolás Varrone fue campeón de V de V Challenge en 2018, y tercero en la clase LMP3 de la Michelin Le Mans Cup en 2021, actualmente compite en distintos campeonatos de resistencia.

El piloto de 24 años fue campeón de la clase LMGTE Am del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en 2023, y doble vencedor de clase en las 24 Horas de Le Mans de 2023 (GTE-Am) y 2024 (LMP2 Pro-Am), y en las 24 Horas de Daytona de 2023 (LMP3).

Con un buen rendimiento, el argentino ascendió al rango de oro de la FIA de cara a 2024, donde Varrone realizó pruebas de Fórmula 2 en Yas Marina con el equipo AIX Racing.

Sus primeros pasos sobre cuatro ruedas fueron en karts y brevemente en monoplazas en Argentina, Varrone viajó a Europa en 2018 a competir en la V de V Challenge, consiguiendo un asiento en Inter Europol gracias a su representante José Manuel Balbiani.

Nicolás Varrone

A pesar de cambiar de equipo a mitad de temporada por motivos presupuestarios, el argentino ganó el campeonato. Al año siguiente, participó en algunas fechas de la BRDC Fórmula 3, ganando una carrera en Spa.

En el piso De Una por C5N, Varrone contó tras el anuncio de que General Motors se sumará a la F1 bajo el nombre de Cadillac, su deseo de contar con una oportunidad generó una gran repercusión.

“Siempre está el chiste interno de que en algún momento me den una pruebita. Ahora que salió la noticia, hubo un gran furor en las redes. Puse un tuit como si fuera increíble que me suban a F1. Me fui a dormir y al otro día cuando me desperté, era increíble el furor y lo que había explotado Twtitter e Instagram”, señaló.

En esa línea agregó: “Estaba en otro camino totalmente, que son las careras de resistencia. Antes de eso, hice el camino para la Fórmula 1. En 2018 salí campeón de la Fórmula Renault francesa, en 2019 corrí en Fórmula 3 inglesa y gané una carrera, después tuve que dejar por una cuestión de presupuesto. Nunca pude hacer una temporada completa de Fórmula 3, tuve que dejar. Entonces, reinventé mi carrera. No pensé que iba a poder volver a la chance de fórmula", explicó el deportista durante la entrevista.

