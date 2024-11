Nicolás Varrone y su ilusión de correr en Fórmula 1 en 2026: "Hubo un gran furor en redes y muchas empresas quieren aportar"

Tras el anuncio de que General Motors se sumará a la F1 bajo el nombre de Cadillac, Varrone expuso su deseo de contar con una oportunidad: "Siempre está el chiste interno de que en algún momento me den una pruebita. Ahora que salió la noticia, hubo un gran furor en las redes. Puse un tuit como si fuera increíble que me suban a F1. Me fui a dormir y al otro día cuando me desperté, era increíble el furor y lo que había explotado Twtitter e Instagram".

"Estaba en otro camino totalmente, que son las careras de resistencia. Antes de eso, hice el camino para la Fórmula 1. En 2018 salí campeón de la Fórmula Renault francesa, en 2019 corrí en Fórmula 3 inglesa y gané una carrera, después tuve que dejar por una cuestión de presupuesto. Nunca pude hacer una temporada completa de Fórmula 3, tuve que dejar. Entonces, reinventé mi carrera. No pensé que iba a poder volver a la chance de fórmula", explicó el deportista durante la entrevista en De Una.

Tras conocerse la noticia del ingreso de General Motors y Cadillac a la Fórmula 1 en 2026, el piloto argentino publicó su deseo de llegar a la máxima categoría. A partir de allí, varias empresas -como la cervecera Quilmes- se sumaron a la campaña para que tenga una oportunidad, como ocurrió con Franco Colapinto en Williams Racing.