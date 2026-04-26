Franco Colapinto prendió fuego el monoplaza de Alpine en el cierre de su exhibición en Buenos Aires El piloto de Fórmula 1 exigió el motor del Lotus E20 ante una multitud en Palermo y el motor quedó envuelto en llamas. El personal de seguridad controló la situación de inmediato y el deportista resultó ileso. Por + Seguir en







Así quedó el auto de Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó este domingo un Road Show en el circuito urbano de Palermo ante más de 500 mil personas. La exhibición finalizó con un incidente mecánico cuando la parte trasera del Lotus E20 de la escudería Alpine sufrió un principio de incendio. El fuego apareció tras una serie de maniobras de alta exigencia que el corredor realizó para saludar al público.

El desperfecto ocurrió en la última vuelta del evento, luego de que Colapinto ejecutó varios trompos a gran velocidad. La fricción de los neumáticos y la temperatura del motor provocaron una intensa nube de humo y las llamas en el sector posterior del vehículo. El personal de seguridad controló la situación de inmediato y el deportista resultó ileso.

Durante las seis horas de jornada, el corredor de 22 años completó tres salidas a pista de 20 minutos cada una. Además del monoplaza de 2012, Colapinto condujo una réplica de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio con un casco alusivo al quíntuple campeón mundial. La cita marcó un hito para los fanáticos locales, quienes esperaron desde las 9 de la mañana para ver el despliegue técnico.

El evento representó el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires después de 14 años de ausencia. Tras el incidente con el fuego, el piloto descendió del vehículo y subió a un camión para agradecer el apoyo masivo de los asistentes.

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