Franco Colapinto prendió fuego el monoplaza de Alpine en el cierre de su exhibición en Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó este domingo un Road Show en el circuito urbano de Palermo ante más de 500 mil personas. La exhibición finalizó con un incidente mecánico cuando la parte trasera del Lotus E20 de la escudería Alpine sufrió un principio de incendio. El fuego apareció tras una serie de maniobras de alta exigencia que el corredor realizó para saludar al público.
El desperfecto ocurrió en la última vuelta del evento, luego de que Colapinto ejecutó varios trompos a gran velocidad. La fricción de los neumáticos y la temperatura del motor provocaron una intensa nube de humo y las llamas en el sector posterior del vehículo. El personal de seguridad controló la situación de inmediato y el deportista resultó ileso.
Durante las seis horas de jornada, el corredor de 22 años completó tres salidas a pista de 20 minutos cada una. Además del monoplaza de 2012, Colapinto condujo una réplica de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio con un casco alusivo al quíntuple campeón mundial. La cita marcó un hito para los fanáticos locales, quienes esperaron desde las 9 de la mañana para ver el despliegue técnico.
El evento representó el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires después de 14 años de ausencia. Tras el incidente con el fuego, el piloto descendió del vehículo y subió a un camión para agradecer el apoyo masivo de los asistentes.
Franco Colapinto prepara su próxima participación en el campeonato mundial de la Fórmula 1
La actividad oficial de Colapinto se reanudará la próxima semana en los Estados Unidos. El corredor afrontará el Gran Premio de Miami en el marco del calendario oficial de la Fórmula 1. Su actuación en Buenos Aires consolidó su imagen antes de retomar la competencia por los puntos en el certamen internacional.
El equipo técnico de Alpine evaluará los daños en el Lotus E20 tras el sobrecalentamiento de los componentes traseros y la rotura de un neumático. A pesar del cierre accidentado, la escudería cumplió con el objetivo de acercar la tecnología de la categoría al público sudamericano. La organización calificó la jornada como un éxito de concurrencia y despliegue logístico.