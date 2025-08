Quién es Nico Varrone, el piloto argentino que desde las redes piden que llegue a la Fórmula 1

Al igual que sucedió en su momento con el pilarense cuando era piloto de Fórmula 2 y con ayuda del productor musical Bizarrap y otras marcas logró llegar a la máxima categoría, ahora en redes sociales, los fans de deporte comenzaron a fomentar la llegada de Varrone en la categoría que funciona como antesala de la que la máxima del automovilismo.

Existen tres equipos en los que el bonaerense podría desembarcar este mismo año en F2: Van Amersfoort, AIX y Trident. De igual modo, para que esto suceda, uno de los pilotos que componen esos tres equipos se baje o lo bajen.

El apoyo argentino a Nico Varrone en redes para que llegue a la Fórmula 2

Tal como sucedió con Franco Colapinto, los fanáticos de Argentina se empezaron a ilusionar con el desembargo de otro argentino, pero en la Fórmula 2 y comenzaron a ser tendencia el hashtag #NicoVarroneAF2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/parenlosmemes/status/1952842049394237765&partner=&hide_thread=false Querido @NicoVarrone, si queres progresar en tu vida tenes que ir al programa. Franco lo sabía.#NicoVarroneAF2 pic.twitter.com/NGcyCJVfEo — PAREN LOS MEMES (@parenlosmemes) August 5, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FranColapintoF1/status/1952804162275570111&partner=&hide_thread=false Yo imaginandome un fin de semana viendo a Nico Varrone en F2 y Franco Colapinto en F1 #NicoVarroneAF2pic.twitter.com/bJ4CXj8lqe — Franco Colapinto - Fan (@FranColapintoF1) August 5, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WilliamsF1arg/status/1952848541766042075&partner=&hide_thread=false Por otro argentino en F2 #NicoVarroneAF2 pic.twitter.com/Jbzy6zyEFI — Williams Racing Arg (@WilliamsF1arg) August 5, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dailycolapinto/status/1952851752509948041&partner=&hide_thread=false En argentina siempre bancamos a los nuestros #NicoVarroneAF2 pic.twitter.com/MqhNnhsZLU — FC43 (@dailycolapinto) August 5, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gerchobeder/status/1952837605055447402&partner=&hide_thread=false Este humilde multimedio se declara absolutamente subido de lleno al barco de #NicoVarroneAF2.



Todavía hay lugar, vayan subiéndose de a uno y sin empujar por favor que hay criaturas. #NicoVarroneAF2 pic.twitter.com/RxUVOTLIdb — Gercho Sports (@gerchobeder) August 5, 2025

Quién es Nico Varrone, el piloto que fomentan para llegar a la Fórmula 2

Nicolás Varrone fue campeón de V de V Challenge en 2018, y tercero en la clase LMP3 de la Michelin Le Mans Cup en 2021, actualmente compite en distintos campeonatos de resistencia.

El piloto de 24 años fue campeón de la clase LMGTE Am del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en 2023, y doble vencedor de clase en las 24 Horas de Le Mans de 2023 (GTE-Am) y 2024 (LMP2 Pro-Am), y en las 24 Horas de Daytona de 2023 (LMP3).

Con un buen rendimiento, el argentino ascendió al rango de oro de la FIA de cara a 2024, donde Varrone realizó pruebas de Fórmula 2 en Yas Marina con el equipo AIX Racing.

Sus primeros pasos sobre cuatro ruedas fueron en karts y brevemente en monoplazas en Argentina, Varrone viajó a Europa en 2018 a competir en la V de V Challenge, consiguiendo un asiento en Inter Europol gracias a su representante José Manuel Balbiani.

A pesar de cambiar de equipo a mitad de temporada por motivos presupuestarios, el argentino ganó el campeonato. Al año siguiente, participó en algunas fechas de la BRDC Fórmula 3, ganando una carrera en Spa.

En el piso De Una por C5N, Varrone contó tras el anuncio de que General Motors se sumará a la F1 bajo el nombre de Cadillac, su deseo de contar con una oportunidad generó una gran repercusión.

“Siempre está el chiste interno de que en algún momento me den una pruebita. Ahora que salió la noticia, hubo un gran furor en las redes. Puse un tuit como si fuera increíble que me suban a F1. Me fui a dormir y al otro día cuando me desperté, era increíble el furor y lo que había explotado Twtitter e Instagram”, señaló.

Nicolás Varrone

En esa línea agregó: “Estaba en otro camino totalmente, que son las careras de resistencia. Antes de eso, hice el camino para la Fórmula 1. En 2018 salí campeón de la Fórmula Renault francesa, en 2019 corrí en Fórmula 3 inglesa y gané una carrera, después tuve que dejar por una cuestión de presupuesto. Nunca pude hacer una temporada completa de Fórmula 3, tuve que dejar. Entonces, reinventé mi carrera. No pensé que iba a poder volver a la chance de fórmula", explicó el deportista durante la entrevista.