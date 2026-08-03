Se complica la reelección de Gianni Infantino en la FIFA: Inglaterra le retiró el apoyo a su candidatura

La Federación Inglesa se suma a la medida que tomó Gales y la UEFA en medio de un año electoral en el que se debate la continuidad del suizo al frente de la entidad máxima del fútbol mundial.

Se estima que Inglaterra no vote a Gianni Infantino en las elecciones de la FIFA.

La propuesta de Gianni Infantino de privatizar un porcentaje de la Copa del Mundo le trajo complicaciones y ahora Inglaterra se sumó a Gales para retirarle su apoyo en las próximas elecciones presidenciales de la FIFA.

La entidad máxima de futbol mundial se someterá a votaciones el próximo 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, para elegir mandatario para el período 2027-2031 y, con su nueva propuesta después del Mundial 2026 en la que se consagró campeona España , el dirigente suizo tiene ya dos votos menos y esto podría poner en peligro su continuidad al frente del organismo que preside desde 2016.

En esa línea, la FA emitió un comunicado donde aclaran que realizaron “una actualización tras la retirada de la propuesta de la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA y un comunicado emitido por la UEFA”.

“Apoyamos plenamente la postura de la UEFA. Es hora de una revisión completa y exhaustiva del liderazgo y la gobernanza de la FIFA para garantizar que el fútbol mundial se gestione con transparencia, en beneficio de las 211 naciones miembros y con la responsabilidad a largo plazo del fútbol como pilar fundamental”, señalaron.

Esto podría dar un claro indicio que no apoyará la reelección de Inglaterra y, además, su postura también podría impulsar la decisión de Rumania, entre otros países europeos.

Previo a la postura de Inglaterra, la Federación de Futbol de Gales (FAW) confirmó que retiraba su apoyo a la candidatura de Infantino para el próximo periodo presidencial. “Los recientes fallos en gobernanza, procesos, liderazgo, valores, gestión de las partes interesadas, comunicación y toma de decisiones nos han llevado a una posición en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la FAW para continuar al frente del futbol mundial”, señalaron.

Gales cuenta con uno de los ocho votos dentro del International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de establecer las reglas del futbol, lo que aumenta el peso político de su decisión. Su salida representa el primer movimiento oficial de una federación nacional contra el suizo que pone en peligro su continuidad.

La medida de Gianni Infantino tras el rechazo de UEFA a la propuesta en los Mundiales

A fines de julio, Gianni Infantino hizo una propuesta para vender el 20% de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto.

Sin embargo, el primero en mostrarse en contra de dicha propuesta fue la UEFA con un duro comunicado. Posteriormente se sumó, Gales y así la entidad máxima del fútbol argentino dio marcha atrás su decisión dos días después de anunciarlo.

A través de un comunicado, Infantino, anunció que desistía de su intención de crear dicha filial después de “escuchar atentamente a todas las partes”.