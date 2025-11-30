30 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Fórmula 1: qué necesita Max Verstappen para ser campeón

El piloto de Red Bull se quedó con el primer puesto del Gran Premio de Qatar y le descontó 12 puntos al líder, Lando Norris. La definición se dará en la última fecha, en el Gran Premio de Abu Dabi.

Por
Max Vertappen no le pierde pisada a Lando Norris y buscará su 5° título mundial

Max Vertappen no le pierde pisada a Lando Norris y buscará su 5° título mundial

La definición del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 está al rojo vivo y será en la última fecha, en el Gran Premio de Abu Dabi. Max Verstappen se quedó con la victoria en el Gran Premio de Qatar y podrá luchar hasta último la defensa de su título contra Lando Norris, quien actualmente está puntero de la tabla, aunque con poca diferencia.

Verstappen salió 1° en el Gran Premio de Qatar y llega con chances a la última fecha para la pelea del título
Te puede interesar:

Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Qatar: Verstappen ganó y estiró la lucha del título de la Fórmula 1

Con el primer puesto de este fin de semana tras largar tercero, por detrás de los pilotos de McLaren, quedó ubicado en la segunda posición de la tabla y quedó a tan solo 12 unidades del británico con 25 puntos a disputar. Por su parte, Oscar Piastri quedó relegado al tercer puesto, a 16 puntos de su compañero de escudería y se llevó la peor parte para la lucha del título mundial.

La próxima carrera, que se disputará del 5 al 7 de diciembre en el circuito Yas Marina se definirá todo, sin margen de error, es decir, a todo o nada. Tras la finalización de la 23° fecha el británico sigue siendo el líder con 408 unidades, mientras que el neerlandés subió al segundo lugar cosechando 392 puntos, por su parte, el australiano, quedó tercero con 392.

Fórmula 1: qué necesitan Verstappen o Norris para salir campeón

El que corre la ventaja con quedarse con el título es el piloto de McLaren, Lando Norris, quien de coronarse en la última fecha obtendrá su primer título mundial: siendo primero, segundo o tercero (podio) en Abu Dabi, no importará lo que hagan sus rivales podrá levantar el trofeo. Pero también podría salir cuarto si Max no gana la carrera o cualquier otra combinación de resultados en las que el neerlandés no sume más de 13 puntos.

lando max piastri

Verstappen, que está segundo en el campeonato, tiene que ganar, con lo que eliminaría de la lucha a Piastri y además tiene que esperar que Norris sea cuarto o peor. En definitiva, sumar 13 puntos más que el británico, porque si suma 12, en caso de empate, el campeonato se va para Lando porque tiene más podios. Si acaba más allá del cuarto puesto, no sería campeón.

Mientas que quien lleva la peor parte, pero sin perder la ilusión es el australiano que debe alcanzar los 16 puntos de diferencia a su compañero de equipo y cuatro a Max. Sus opciones prácticamente pasan por ganar la carrera, con lo que adelantaría al Red Bull, y que el piloto que utiliza el número 4 acabe sexto o peor. Si acaba tercero o peor, no será campeón.

Cuándo y dónde se corre la última fecha de la Fórmula 1

La última fecha de la Fórmula 1 que definirá el campeonato será en el Gran Premio de Abu Dabi el fin de semana que viene.

De esta manera, la 24° y última fecha se disputará en el fin de semana del viernes 5 al domingo 7 de diciembre. En Argentina se podrá seguir por Fox Sports y Disney + Premium.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Adrian Sutil estuvo en Force India y Sauber entre 2007 y 2014

Un expiloto de Fórmula 1 fue detenido por fraude grave y malversación de fondos

Colapinto aguarda por la clasificación a la gran carrera del domingo.

Colapinto largará último en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

Hamilton es uno de los pilotos de F1 más buscados en internet.

Este es el perfume favorito de Lewis Hamilton: cuánto sale en Argentina

Franco Colapinto comenzó su participación en Qatar.

Franco Colapinto terminó 20° en la clasificación de la Sprint del GP de Qatar de la Fórmula 1

Hasta el momento,  Colapinto es el único piloto que no sumó puntos en el año.

Colapinto marcó cuál será la clave para el Gran Premio de Qatar

La sanción deberá cumplirse en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana.

La sanción a un piloto de Fórmula 1 que podría favorecer a Franco Colapinto: quién es

Rating Cero

La reconocida cantante programa la venta de sus anillos de casamiento

Jennifer López vende sus anillos de compromiso: ¿incluye el último con Ben Affleck?

Coco Noir, la fragancia que Rosenfeld elige entre sus aromas de lujo.

Este es el perfume favorito de Ana Rosenfeld: cuánto sale

Emily Byrne intenta reconstruir su pasado en un entorno lleno de amenazas.
play

Fue cancelada y ahora Netflix la llevó a la cima: la serie sobre un asesino que es furor

En esta serie, una joven se ve envuelta en un misterio que lleva dos décadas.
play

Está en Netflix, es un thriller psicológico y es perfecto si te gustó La chica de nieve

Cada vez falta menos para que la China y Mauro den el sí. 

Mauro Icardi le regaló un anillo a la China Suárez por su primer aniversario, ¿se viene el casamiento?

play

Polémica por la Barbie Humana: se inyecta sangre de su hijo para frenar el paso del tiempo

últimas noticias

Dunne es el jugador con más goles en contra en la Premier League.

Quién es Richard Dunne, el futbolista con más goles en contra de la historia

Hace 20 minutos
Si tu auto no aprobó la VTV, existe un plazo límite para volver sin costo

Quiénes deben pagar nuevamente la VTV si te rechazaron el trámite y cómo hacerla por segunda vez

Hace 57 minutos
¿Qué debe tener un desayuno ideal según un experto en longevidad?

Qué debe tener un desayuno ideal según un experto en longevidad

Hace 58 minutos
La reconocida cantante programa la venta de sus anillos de casamiento

Jennifer López vende sus anillos de compromiso: ¿incluye el último con Ben Affleck?

Hace 58 minutos
Los sectores relacionados con Turismo porteño poco conocidos

Es una sola cuadra, te traslada a Europa y tuvo 3 nombres diferentes: cuál es la calle con mucha historia de CABA

Hace 58 minutos