Fórmula 1: qué necesita Max Verstappen para ser campeón El piloto de Red Bull se quedó con el primer puesto del Gran Premio de Qatar y le descontó 12 puntos al líder, Lando Norris. La definición se dará en la última fecha, en el Gran Premio de Abu Dabi.







Max Vertappen no le pierde pisada a Lando Norris y buscará su 5° título mundial

La definición del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 está al rojo vivo y será en la última fecha, en el Gran Premio de Abu Dabi. Max Verstappen se quedó con la victoria en el Gran Premio de Qatar y podrá luchar hasta último la defensa de su título contra Lando Norris, quien actualmente está puntero de la tabla, aunque con poca diferencia.

Con el primer puesto de este fin de semana tras largar tercero, por detrás de los pilotos de McLaren, quedó ubicado en la segunda posición de la tabla y quedó a tan solo 12 unidades del británico con 25 puntos a disputar. Por su parte, Oscar Piastri quedó relegado al tercer puesto, a 16 puntos de su compañero de escudería y se llevó la peor parte para la lucha del título mundial.

La próxima carrera, que se disputará del 5 al 7 de diciembre en el circuito Yas Marina se definirá todo, sin margen de error, es decir, a todo o nada. Tras la finalización de la 23° fecha el británico sigue siendo el líder con 408 unidades, mientras que el neerlandés subió al segundo lugar cosechando 392 puntos, por su parte, el australiano, quedó tercero con 392.

Fórmula 1: qué necesitan Verstappen o Norris para salir campeón El que corre la ventaja con quedarse con el título es el piloto de McLaren, Lando Norris, quien de coronarse en la última fecha obtendrá su primer título mundial: siendo primero, segundo o tercero (podio) en Abu Dabi, no importará lo que hagan sus rivales podrá levantar el trofeo. Pero también podría salir cuarto si Max no gana la carrera o cualquier otra combinación de resultados en las que el neerlandés no sume más de 13 puntos.

lando max piastri Verstappen, que está segundo en el campeonato, tiene que ganar, con lo que eliminaría de la lucha a Piastri y además tiene que esperar que Norris sea cuarto o peor. En definitiva, sumar 13 puntos más que el británico, porque si suma 12, en caso de empate, el campeonato se va para Lando porque tiene más podios. Si acaba más allá del cuarto puesto, no sería campeón.

Mientas que quien lleva la peor parte, pero sin perder la ilusión es el australiano que debe alcanzar los 16 puntos de diferencia a su compañero de equipo y cuatro a Max. Sus opciones prácticamente pasan por ganar la carrera, con lo que adelantaría al Red Bull, y que el piloto que utiliza el número 4 acabe sexto o peor. Si acaba tercero o peor, no será campeón. Cuándo y dónde se corre la última fecha de la Fórmula 1 La última fecha de la Fórmula 1 que definirá el campeonato será en el Gran Premio de Abu Dabi el fin de semana que viene. De esta manera, la 24° y última fecha se disputará en el fin de semana del viernes 5 al domingo 7 de diciembre. En Argentina se podrá seguir por Fox Sports y Disney + Premium.