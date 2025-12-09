9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ni Franco Colapinto ni Lando Norris: quién fue el piloto de Fórmula 1 mejor pago del 2025

Tras la consagración del piloto británico Lando Norris en la máxima categoría del automovilismo, se filtraron las cifras millonarias que ganó cada corredor. El detalle de los mejores 10 pagos de la F1.

Por
Los 20 pilotos que terminaron la temporada en Abu Dhabi.

Los 20 pilotos que terminaron la temporada en Abu Dhabi.

Lando Norris junto a su novia, Margarida Corceiro.
Te puede interesar:

El beso viral de Lando Norris con su novia tras salir campeón de la Fórmula 1: quién es Magui Corceiro

En un informe elaborado por el medio especializado en finanzas Forbes, reveló que los diez pilotos mejor pagos de la categoría acumularon cerca de 363 millones de dólares en salarios y bonificaciones, un incremento del 15% respecto al año anterior, impulsado por la exclusión de los sueldos del tope presupuestario.

Tras finalizar tercero en el circuito de Yas Marina, Norris se alzó con el título de 2025, a tan sólo dos puntos del actual tetracampeón, Max Verstappen, y se llevó una bonificación estimada en 10 millones de dólares. Sin embargo, a pesar del suculento premio, y un salario estimado de $18 millones y otros $29 ganados por su gran rendimiento en la pista, no fue suficiente para ser el piloto más ganador en la carrera financiera de la F1.

Max Verstappen, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1, fue otra vez quien lideró el ranking de los mejores pagos de la máxima categoría, con una compensación total estimada de 76 millones de dólares, incluyendo 65 millones en salario y 11 millones en bonificaciones. La superestrella holandesa de 28 años ostentó el título de mejor pagado en pista durante cuatro temporadas consecutivas.

En tanto, el séptuple campeón Lewis Hamilton estableció un récord en la categoría con un salario que Forbes estima en 70 millones de dólares y añadió aproximadamente 500,000 dólares en bonificaciones en su primera temporada con Ferrari, tras 12 años de gran éxito con Mercedes.

lando norris campeon 2025

La lista de los 10 pilotos mejores pagos de la Fórmula 1

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing): u$s76 millones (Salario: u$s65M | Bonos: u$s11M)
  2. Lewis Hamilton (Ferrari): u$s70.5 millones (Salario: u$s70M | Bonos: u$s0.5M)
  3. Lando Norris (McLaren): u$s57.5 millones (Salario: u$s18M | Bonos: u$s39.5M)
  4. Óscar Piastri (McLaren): u$s37.5 millones (Salario: u$s10M | Bonos: u$s27.5M)
  5. Charles Leclerc (Ferrari): u$s30 millones (Salario: u$s30M | Bonos: u$s0)
  6. Fernando Alonso (Aston Martin): u$s26.5 millones (Salario: u$s24M | Bonos: u$s2.5M)
  7. George Russell (Mercedes): u$s26 millones (Salario: u$s15M | Bonos: u$s11M)
  8. Lance Stroll (Aston Martin): u$s13.5 millones (Salario: u$s12M | Bonos: u$s1.5M)
  9. Carlos Sainz (Williams): u$s13 millones (Salario: u$s10M | Bonos: u$s3M)
  10. Kimi Antonelli (Mercedes): u$s12.5 millones (Salario: u$s5M | Bonos: u$s7.5M)
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bortoletto se quedó con el primer lugar, mientras que Colapinto ocupó el 9°

Se dio a conocer quién fue el Campeón de Destructores de la Fórmula 1: en qué puesto quedó Colapinto

Colapinto terminó 20° en el Gran Premio de Abu Dabi, apenas una posición por detrás de Gasly

Colapinto y el duro balance del 2025 con Alpine: "Gracias a Dios ya terminó este año"

Lando Norris se consagró campeón por dos puntos de diferencia de Max Verstappen

Gran Premio de Abu Dabi: Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 y Colapinto terminó último

Colapinto participa de la última fecha de la temporada 2025 de la F1.

Colapinto largará último en el Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula 1

Colapinto terminó 19° en la FP2.

Colapinto finalizó 19° en la segunda práctica libre del GP de Abu Dabi de la Fórmula 1

La presentación del nuevo auto será el 23 de enero de 2026 en Barcelona

Alpine confirmó cuándo y dónde harán la presentación del auto de Colapinto para 2026

Rating Cero

La demanda se presentó mientras los padres de Amy siguen capitalizando el legado de la artista.
play

¡Guerra por el legado! El padre de Amy Winehouse demandó a sus amigas por vender pertenencias en casi $900.000 dólares

Benjamín Vicuña con Amancio Vicuña Suárez (4), Magnolia Vicuña Suárez (7), Benicio Vicuña Ardohain (10), Bautista Vicuña Ardohain (17) y Beltrán Vicuña Ardohain (12).
play

En medio de la tensión con la China Suárez, Vicuña reveló con quién pasarán las fiestas sus hijos

Gimena Accardi.
play

Gimena Accardi contó que está "un poco asexuada" tras separarse de Nico Vázquez

El artista reaccionó ante los comentarios de sus fans sobre su cocina.

Video: la sorprendente respuesta de Elton John a las críticas por su cocina: "No soy..."

Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino.

Revelaron el millonario monto en dólares con el que habrían estafado a Wanda Nara y L-Gante

Así fue el tenso cruce entre los famosos en los Martín Fierro de cine.

Tensión en los Martín Fierro de cine: cómo fue el cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani

últimas noticias

El último partido del lateral izquierdo fue en la derrota en 16vos de final de Copa Argentina.

Fin de una era en Boca: la despedida de una de sus figuras después de casi diez años

Hace 16 minutos
play
La demanda se presentó mientras los padres de Amy siguen capitalizando el legado de la artista.

¡Guerra por el legado! El padre de Amy Winehouse demandó a sus amigas por vender pertenencias en casi $900.000 dólares

Hace 36 minutos
Huanguelén fue la localidad donde ocurrió el estremecedor crimen.

Tras amenazar a su exmujer, un hombre mató a su pequeño hijo y se quitó la vida

Hace 37 minutos
Edinson Cavani juega en Boca desde mediados de 2023.

¿Se va de Boca? Un club afirmó que quiere contratar a Edinson Cavani

Hace 39 minutos
La lider opositora al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

Dudas sobre la presencia de María Corina Machado en Oslo: el Instituto Nobel canceló su conferencia de prensa

Hace 40 minutos