Ni Franco Colapinto ni Lando Norris: quién fue el piloto de Fórmula 1 mejor pago del 2025 Tras la consagración del piloto británico Lando Norris en la máxima categoría del automovilismo, se filtraron las cifras millonarias que ganó cada corredor. El detalle de los mejores 10 pagos de la F1.







Los 20 pilotos que terminaron la temporada en Abu Dhabi.

La definición apasionante de la Fórmula 1, que terminó con la consagración del británico Lando Norris por primera vez en su carrera, en la última fecha en Abu Dhabi, dejó también cifras millonarias en premios y bonificaciones a los pilotos del campeonato mundial: conocé quiénes fueron los corredores que obtuvieron más ganancias durante el año.

En un informe elaborado por el medio especializado en finanzas Forbes, reveló que los diez pilotos mejor pagos de la categoría acumularon cerca de 363 millones de dólares en salarios y bonificaciones, un incremento del 15% respecto al año anterior, impulsado por la exclusión de los sueldos del tope presupuestario.

Tras finalizar tercero en el circuito de Yas Marina, Norris se alzó con el título de 2025, a tan sólo dos puntos del actual tetracampeón, Max Verstappen, y se llevó una bonificación estimada en 10 millones de dólares. Sin embargo, a pesar del suculento premio, y un salario estimado de $18 millones y otros $29 ganados por su gran rendimiento en la pista, no fue suficiente para ser el piloto más ganador en la carrera financiera de la F1.

Max Verstappen, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1, fue otra vez quien lideró el ranking de los mejores pagos de la máxima categoría, con una compensación total estimada de 76 millones de dólares, incluyendo 65 millones en salario y 11 millones en bonificaciones. La superestrella holandesa de 28 años ostentó el título de mejor pagado en pista durante cuatro temporadas consecutivas.

En tanto, el séptuple campeón Lewis Hamilton estableció un récord en la categoría con un salario que Forbes estima en 70 millones de dólares y añadió aproximadamente 500,000 dólares en bonificaciones en su primera temporada con Ferrari, tras 12 años de gran éxito con Mercedes.