El beso viral de Lando Norris con su novia tras salir campeón de la Fórmula 1: quién es Magui Corceiro

El piloto británico ganó la temporada 2025 de la máxima categoría del automovilismo tras el Gran Premio de Abu Dhabi y festejó fervorosamente junto a su pareja.

El británico Lando Norris ganó la temporada 2025 de la Fórmula 1 este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi , última fecha del año, luego de finalizar tercero en la carrera. Tras consagrarse campeón, se fundió en un abrazo y besó a su novia, Margarida Corceiro , lo que se viralizó en las redes sociales.

Norris confirmó su noviazgo con Corceiro en septiembre, en el marco de una entrevista con la revista British Vogue. En aquel entonces, se refirió a las actividades que disfrutan: "Nos conocimos hace unos años, pero nunca estuvimos realmente juntos hasta hace poco. Es alguien con quien puedo ser yo mismo. Es muy sencilla y además lleva una vida bastante alocada. Es genial cuando podemos alquilar un barco por un día o ir a casa juntos y relajarnos".

Corceiro, quien acumula más de 2.300.000 millones de seguidores en Instagram, es portuguesa, tiene 23 años y es actriz y modelo. Integró el reparto de las series Punto Nemo y Citas Barcelona, lo que la llevó a alcanzar un gran reconocimiento internacional.

En tanto, se incorporó como socia de la empresa Missus en 2022, lo que la consolidó en el rubro de la moda mientras continúa desarrollándose en la actuación. También protagonizó publicidades de reconocidas marcas como Armani, Intimissimi, Vichy o Beauty.

Por otro lado, la actriz portuguesa fue la pareja del futbolista João Félix , quien se desempeña en el Al Nassr de Arabia Saudita, y se separaron luego de cuatro años, aunque afirmaron que mantienen su amistad como amigos.

Lando Norris: el desembarco en la Fórmula 1 y el renacimiento de McLaren

El debut de Norris en la Fórmula 1 se produjo en 2019 con McLaren, con el número 4. Se unió a un equipo que estaba en proceso de reconstrucción tras años difíciles. Allí compartió con el español Carlos Sainz, y juntos formaron una de las parejas más queridas y divertidas, que impulsó a la escudería y preparó el terreno para lo que vendría.

Su primer podio llegó en la carrera inaugural de la temporada 2020, el Gran Premio de Austria, un momento emotivo que marcó el inicio de su trayectoria como aspirante constante a los puestos de honor. Su progresión continuó en 2021, donde sumó múltiples podios y, en el Gran Premio de Rusia, estuvo cerca de conseguir su primera victoria, pero se le escapó dramáticamente bajo la lluvia.

Tras años de consolidación, Lando Norris se convirtió en el líder indiscutible del proyecto. Su velocidad en clasificación y su gestión de las carreras fueron cruciales para el resurgimiento de McLaren a partir de 2023. El equipo invirtió fuertemente en su infraestructura, y Norris fue el encargado de materializar esa mejora en la pista.

La temporada 2024 fue un punto de inflexión. En el Gran Premio de Miami, el británico logró su primera victoria en la Fórmula 1 después de una larga espera, demostrando que tenía todo para competir por el título. Terminó el año como subcampeón, pero sentó las bases para el asalto final.

La temporada 2025, la de la gran consagración, quedará en el recuerdo, por la épica constante que tuvo la batalla por el título ante un siempre iluminado Verstappen y su compañero de equipo, Piastri.

Fuera de la pista, Norris ha sabido manejar su perfil público. Es conocido por su activa presencia en plataformas de streaming y redes sociales, y conoce cómo conectarse con sus seguidores de una manera auténtica y cercana.

Reconocido también por su carisma y su aire divertido, está en pareja con la actriz y modelo Margarida Corceiro y tiene millones de seguidores en redes sociales. Es hijo de Adam Norris, un ingeniero mecánico que amasó una verdadera fortuna como asesor en administración de pensiones y en 2010 creó su empresa de inversiones Horatio Investments Ltd. Se estima que tiene una riqueza tasada en 200.000.000 de libras y está entre los 500 más ricos del Reino Unido.

"A veces antes de salir a pista hago algunas bromas, sonrío y parece que no me estoy concentrado, pero es solo una broma. También paso mucho tiempo en la fábrica y con los ingenieros revisando todo", reveló sobre su forma de manejarse en su trabajo.