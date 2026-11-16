Neymar rompió el silencio tras los rumores de romance con la exnovia de Vinícius Jr El delantero del Santos utilizó su Instagram para dejar en claro su postura frente a las versiones que circularon en la prensa brasileña durante las últimas horas. Por Agregar C5N en









Neymar salió al cruce en sus redes sociales para desmentir cualquier vínculo sentimental con la influencer Virginia Fonseca.

Cansado de las especulaciones que ganaron terreno en los portales de espectáculos de su país, Neymar salió a desmentir categóricamente tener un vínculo amoroso con Virginia Fonseca, la reconocida influencer brasileña que tiempo atrás estuvo en pareja con Vinicius Júnior, su excompañero en la selección de Brasil.

Ante la viralización de estas versiones en las redes sociales y en la prensa, el actual delantero del Santos decidió tomar el control de la situación utilizando sus propios canales de comunicación. A través de un contundente descargo publicado en sus historias de Instagram, el ex-Barcelona dejó en claro su malestar por el alcance que tomaron estas versiones y pidió expresamente que lo dejaran tranquilo frente a lo que consideró una invención sin sustento.

En el inicio de su mensaje dirigido a millones de seguidores, el atacante explicó los motivos por los cuales decidió abandonar su habitual perfil reservado frente a este tipo de trascendidos sobre su intimidad. Con evidente fastidio por la situación atravesada en los últimos días, Neymar fue tajante al desmentir cualquier tipo de acercamiento sentimental: "Normalmente no hago este tipo de cosas en mis historias, pero esta vez se pasaron de la raya. Están saliendo noticias sobre mi supuesto vínculo con otra persona y lo niego".

Más allá de la aclaración puntual sobre su estado sentimental, el futbolista aprovechó el espacio para apuntar contra la dinámica actual de los medios y la búsqueda constante de impacto mediático por encima de la verdad. En esa línea reflexiva, cuestionó con dureza la atención desmedida que reciben los chismes sobre su vida privada: "Es triste ver que la gente está más pendiente del impacto que generan los nombres que de la realidad de los hechos".

Para cerrar su intervención digital y dar por terminado el escándalo de manera definitiva, el delantero recordó que su entorno profesional ya había emitido aclaraciones previas pero sintió la necesidad de expresarse en primera persona. Despidiéndose con emojis de guiño y risa para bajarle el tono dramático al asunto, solicitó que terminen las especulaciones para poder disfrutar de su tiempo libre: "Mi equipo ya se pronunció, pero tuve que salir a hablar por acá para ponerle un punto final al tema. ¡Un abrazo grande y déjenme jugar al póker en paz!".

Qué decían los rumores sobre el supuesto romance entre Neymar y la ex de Vinícius Jr El revuelo mediático que sacudió al espectáculo brasileño se originó a raíz de una publicación realizada por la periodista Fábia Oliveira en el portal Metrópoles. De acuerdo con la crónica difundida por dicho medio, Neymar y Virginia Fonseca habrían coincidido el pasado 6 de noviembre durante una exclusiva fiesta privada en San Pablo, un encuentro nocturno que rápidamente despertó la atención de la prensa debido al pasado sentimental de la creadora de contenido con Vinicius Júnior. Según el relato periodístico que encendió las alarmas en las redes sociales, la situación puntual que disparó todas las sospechas ocurrió en medio de la celebración. Allí, la reconocida influencer habría estado bailando muy cerca del atacante mientras él permanecía sentado en un sillón, una escena que bastó para que distintos programas y usuarios comenzaran a especular con el nacimiento de un inesperado vínculo amoroso entre ambos protagonistas. No obstante, la versión fue desarticulada rápidamente por los equipos de prensa de las dos figuras antes de que el propio futbolista hiciera su descargo público. Tal como consignó el diario deportivo A Bola, el entorno del delantero aseguró que el relato no se ajustaba a la realidad, mientras que los representantes de Virginia Fonseca calificaron las versiones de "completamente falsas" y cuestionaron con dureza que simples trascendidos sobre su intimidad fueran difundidos como hechos confirmados.