16 de noviembre de 2026 Inicio
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Luto en el fútbol: murió Dino Sani, exjugador de Boca que ganó un Mundial y se destacó en Europa

El deporte sudamericano atraviesa una jornada de profundo pesar tras conocerse la partida de una gloria que dejó su huella tanto dentro de la cancha como en el banco de suplentes.

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Conmoción por el fallecimiento de Dino Sani. 

Conmoción por el fallecimiento de Dino Sani. 

El deporte sudamericano atraviesa una jornada de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Dino Sani, una gloria del futbol brasileño que dejó una huella imborrable tanto en su país como en el resto del mundo. El histórico exmediocampista, recordado por su paso por Boca y su brillante trayectoria en el Milan, murió a los 94 años, según lo confirmó oficialmente durante el último domingo la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

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A lo largo de su extensa carrera profesional, el talentoso volante supo ganarse un lugar privilegiado en la historia grande de este deporte gracias a su jerarquía dentro del campo de juego. Su máxima consagración a nivel internacional llegó al formar parte del mítico plantel de la selección de Brasil que se coronó campeón del mundo en Suecia 1958, torneo en el que el conjunto verdeamarelo alcanzó la gloria máxima por primera vez en su historia.

Tras confirmarse la triste noticia, las redes sociales y distintos ámbitos deportivos se colmaron de mensajes de homenaje y respeto hacia quien fuera una pieza clave de aquella generación dorada. En ese contexto, la entidad rectora del fútbol brasileño difundió un comunicado oficial para despedir al exjugador, resaltando su enorme aporte deportivo y su calidad humana a lo largo de décadas.

A través de sus canales institucionales, la dirigencia destacó el valor simbólico que representa su figura para las futuras camadas de futbolistas y para todos los hinchas que vibraron con sus conquistas. En su mensaje de despedida, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) remarcó la trascendencia eterna de su trayectoria: "Dino Sani deja un legado de conquistas y una historia que será siempre recordada por el fútbol brasileño".

Finalmente, el organismo aprovechó el comunicado para acompañar en este difícil momento a todo el entorno íntimo del campeón mundial, quienes recibieron muestras de afecto desde distintos rincones del planeta. De esta manera, la institución expresó su profundo acompañamiento y solidaridad hacia los seres queridos, amistades y fanáticos que hoy despiden a una leyenda eterna del deporte.

Quién era Dino Sani

Nacido en San Pablo el 23 de mayo de 1932 dentro de una familia de raíces italianas, Dino Sani inició su camino en el Palmeiras en 1950 y alcanzó su consolidación definitiva en San Pablo, institución donde disputó 324 encuentros y convirtió 113 goles. Tras vestir la camiseta de Boca Juniors entre 1960 y 1961, dio el salto al Viejo Continente para brillar en el AC Milan, donde conquistó la Serie A y la histórica Copa de Europa 1962-63, antes de regresar a su país para colgar los botines en Corinthians.

Con el combinado nacional de Brasil totalizó 24 presentaciones oficiales y formó parte del histórico plantel conducido por Vicente Feola en el Mundial de Suecia 1958. Aunque una molestia muscular lo marginó tras ser titular frente a Austria e Inglaterra, integró el equipo que levantó la primera Copa del Mundo para su país, motivo por el cual el titular de la CBF, Samir Xaud, lo despidió con sentidas palabras: "Hemos perdido a uno de nuestros primeros campeones del mundo. Dino Sani grabó su nombre en la historia de la selección brasileña en 1958. Su nombre siempre estará entre los grandes de Brasil".

Una vez finalizada su etapa dentro del rectángulo de juego, trasladó toda su sabiduría táctica al banco de suplentes para desarrollar una prolífica carrera como director técnico. Además de conducir a gigantes brasileños como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Internacional de Porto Alegre, obtuvo un recordado bicampeonato uruguayo al mando de Peñarol entre 1978 y 1979.

Su estrecho vínculo con el fútbol argentino también se extendió a su faceta como estratega, ya que tuvo la oportunidad de dirigir al primer equipo de Boca Juniors durante su recorrido internacional. Tras sumar experiencias en Qatar y regresar a su tierra natal, puso punto final a su extensa trayectoria profesional en Gremio durante 1992, dejando un legado imborrable tanto dentro como fuera de la cancha.

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