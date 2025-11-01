1 de noviembre de 2025 Inicio
Newman le ganó la final al SIC y se coronó campeón por primera vez en su historia del URBA Top 12

El conjunto bordó de la localidad bonaerense de Benavídez logró dar vuelta el resultado y ganó el encuentro 15-3.

El club Newman ganó su primer título de la Unión de Rugby de Buenos Aires

El club Newman ganó su primer título de la Unión de Rugby de Buenos Aires, tras imponerse este sábado por la tarde 15-3 frente al San Isidro Club (SIC).

El club Newman ganó su primer título de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), tras imponerse este sábado por la tarde 15-3 frente al San Isidro Club (SIC) en el estadio del Club Atlético San Isidro (CASI). De esta manera, se cerró un gran ciclo de espera para la institución de la localidad bonaerense de Benavídez que celebró la tan anhelada consagración deportiva.

Quién es Stefano Di Carlo, el presidente más joven de River desde Antonio Vespucio Liberti

El inicio del encuentro estuvo marcado por la cautela y la intensidad defensiva. Ambos equipos intentaron no arriesgarse y priorizaron el juego con el pie, lo que derivó en escasas opciones de ataque y de sumar puntos con el try. El SIC abrió el marcador con una conversión de penal a los 21 minutos de juego. Pero estos serían sus únicos tantos anotados.

El conjunto bordó intensificó su presión y, de esta manera, obtuvo su recompensa. Primero, se igualó el marcador mediante la conversión de un penal y, antes del descanso de medio tiempo, Marcelo Brandi apoyó un try para que el Newman se adelantara 8-3.

En el segundo tiempo, el Newman no solo que mantuvo su ventaja, sino que además la incrementó. A los 19 minutos, Bautista Bosch anotó un segundo try que incrementó la diferencia a 15-3. Este fue el resultado final con el que el equipo de Benavídez obtuvo su primer título del URBA top 12.

