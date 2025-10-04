Los Pumas vs Sudáfrica, por el Rugby Championship: hora, formaciones y TV

El equipo de Felipe Contepomi enfrentará a los Springboks en la capital de Inglaterra por el último duelo del certamen. Los argentinos no podrán contar con Joel Sclavi, baja de último momento.

El Rugby Championship llega a su cierre con un desafío de alto voltaje para Los Pumas. Desde las 10, el seleccionado argentino enfrentará a Sudáfrica en el estadio de Twickenham, en Londres, en un formato inusual para el certamen, ya que el equipo debió ceder su localía.

Los Springboks le ganaron 67 a 30 a Los Pumas por el Rugby Championship

Bajo la conducción de Felipe Contepomi, el conjunto nacional buscará despedirse del torneo con una actuación convincente, pese a las dificultades por lesiones y a la imposibilidad de competir por el título. La semana anterior sufrieron una dura caída ante este mismo rival por 67-30.

Los Pumas llegan golpeados: Gonzalo García continúa bajo el protocolo de conmoción cerebral y Tomás Albornoz quedó descartado por una contractura en el isquiotibial, lo que limita las variantes en la conducción y el recambio ofensivo. Además, tampoco el DT contará con Joel Sclavi, baja confirmada hace apenas algunos minutos.

Ante este panorama, el cuerpo técnico vuelve a confiar en Mayco Vivas como pilar izquierdo y en la capitanía de Julián Montoya, acompañado por Joel Sclavi en la primera línea. En el pack de forwards se suma n Guido Petti, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Marcos Kremer , con Santiago Grondona cerrando como número ocho. En la conducción , Simón Benítez Cruz regresa como medio scrum y Gerónimo Peisciantelli hará su debut como apertura, portando la camiseta número diez. En el centro jugarán Santiago Chocobares y Justo Piccardo, mientras que el fondo estará conformado por Juan Cruz Mallía, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Del otro lado estará Sudáfrica, líder del certamen con quince puntos y gran candidato al título. Los Springboks dependen de sí mismos: un triunfo con punto bonus les asegurará el campeonato sin necesidad de esperar el resultado del clásico entre Nueva Zelanda y Australia. Si la victoria no incluye el punto extra, la definición podría estirarse hasta el final de la jornada.

Los dirigidos por Rassie Erasmus presentarán una formación de lujo, con referentes como Siya Kolisi, Eben Etzebeth y Damian de Allende, además del desequilibrio de Cheslin Kolbe y la velocidad de Canan Moodie. En el banco, aguardan nombres de jerarquía como RG Snyman y Manie Libbok.

Horario y dónde ver Los Pumas vs Sudáfrica

El partido comenzará a las 10 y será televisado por ESPN

Los Pumas vs Sudáfrica, formaciones

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Gerónimo Prisciantelli, 11. Juan Cruz Mallía, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy, 15. Santiago Carreras.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Franco Molina, 20. Juan Martín González, 21. Joaquín Oviedo, 22. Agustín Moyano, 23. Rodrigo Isgró.

Springboks: 1 Ox Nche, 2 Malcolm Marx, 3 Thomas du Toit, 4 Eben Etzebeth, 5 Ruan Nortje, 6 Siya Kolisi (C), 7 Pieter-Steph du Toit, 8 Jasper Wiese, 9 Cobus Reinach, 10 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 11 Ethan Hooker, 12 Damian de Allende, 13 Canan Moodie, 14 Cheslin Kolbe, 15 Damian Willemse.

Suplentes: 16 Bongi Mbonambi, 17 Jan-Hendrik Wessels, 18 Wilco Louw, 19 RG Snyman, 20 Kwagga Smith, 21 Grant Williams, 22 Manie Libbok, 23 Jesse Kriel.