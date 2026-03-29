Impactante KO seguido de sumisión en una pelea de UFC: la dejó inconsciente por más de un minuto Un potente golpe de izquierda dejó a Maycee Barber en la lona antes de que Alexa Grasso asegurara la finalización. La luchadora pudo retirarse por sus propios medios. Por + Seguir en







Maycee Barber estuvo casi un minuto inconsciente, pero posteriormente logró levantarse con ayuda de los médicos

Un momento de mucha tensión se vivió durante una pelea de UFC Fight Night en la que la luchadora Maycee Barber quedó inconsciente por más de un minuto.

Durante la gala celebrada en Seattle, la mexicana Alexa Grasso protagonizó uno de los momentos más impactantes de la noche luego de imponerse en el primer asalto a Barber con una combinación de golpe y sumisión. Grasso detuvo la racha positiva de su rival con una actuación que la devolvió al centro de la escena en la división de peso mosca femenino.

A mitad del primer asalto, la mexicana conectó una poderosa izquierda que dejó inconsciente a Barber, cuyas piernas cedieron antes de desplomarse sobre la lona, y posteriormente se lanzó sobre su rival y aseguró la finalización iniciando una sumisión que no dio margen a la recuperación.

Al percibir esta situación, rápidamente el árbitro Mike Beltran intervino para detener el combate, al percibir que Barber no respondía y que mostraba claros signos de desorientación. Según se puede ver en las imágenes, la luchadora llegó a agarrarse a la pierna del juez antes de que este la colocara boca arriba.

La pelea fue detenida oficialmente a los 2 minutos y 42 segundos del primer asalto por TKO, en una de las finalizaciones más destacadas de la velada. Instantes después, parecía inconsciente, con los ojos abiertos, aunque sin reacción.