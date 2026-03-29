29 de marzo de 2026 Inicio
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La FIA evalúa cambios en la Fórmula 1 tras el accidente entre Bearman y Colapinto

Producto del fuerte choque de Olliver Berman en Suzuka, el organismo anunció que analizará posibles modificaciones reglamentarias en lo que respecta a la gestión de la energía del monoplaza y la seguridad del mismo.

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“Elobjetivo será determinar si se requieren ajustes”

“El objetivo será determinar si se requieren ajustes”, anticipó la FIA

Debido al impactante choque que tuvo el piloto de Haas, Oliver Bearman, en el Gran Premio de Japón, puso en alerta a la Fórmula 1 y la FIA adelantó que analizarán la situación para posibles cambios reglamentarios.

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A través de un comunicado oficial, el ente internacional confirmó que durante abril, y aprovechando el parate por la cancelación de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita, se realizarán reuniones claves para evaluar el funcionamiento de las nuevas normativas implementadas en la categoría.

“El objetivo será determinar si se requieren ajustes”, adelantaron, luego del accidente en Suzuka que protagonizó el británico en un intento de sobrepaso a Franco Colapinto, pero que tuvo una situación de alto riesgo en la pista por el cambio de velocidades bruscos en la pista por la gestión de la energía, un factor clave en el rendimiento de los monoplazas actuales.

Por su parte, la FIA aclaró que cualquier modificación en este sentido requerirá “una simulación cuidadosa y un análisis detallado”, lo que anticipa que no habrá decisiones apresuradas pese a la preocupación generada.

En ese sentido, el organismo remarcó que continuará trabajando “de manera estrecha y constructiva” con todos los actores de la categoría para garantizar el mejor resultado posible, dejando en claro que la seguridad seguirá siendo el eje principal. En ese sentido, advirtieron que aún es “prematuro” especular sobre cambios concretos, aunque prometieron nuevas actualizaciones en las próximas semanas.

A esto se suman las previas advertencias y quejas que solían lanzar la mayoría de los pilotos post primeras carreras de la temporada 2026.

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Cómo fue el accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón

El accidente del piloto británico de Haas, Oliver Bearman, se dio durante la vuelta 23 del Gran Premio de Japón, cuando estaba a punto de sobrepasar a Franco Colapinto en el puesto 17, pero se despistó y golpeó duramente contra las barreras de contención.

En las primeras imágenes, se pudo ver a Bearman bajarse del vehículo con asistencia del personal de seguridad del circuito y caminando con dificultad por un fuerte dolor en el tobillo. Inmediatamente salió el Safety Car.

Colapinto, que venía adelante de su rival, se sorprendió por la maniobra y casi pierde el control de su monoplaza, al punto que se salió de los límites de la pista por unos pocos segundos antes de retomar el trayecto.

El choque se debió debido a la gran diferencia de velocidad con el Alpine del argentino quien por la baja de batería disminuyó bruscamente cuando el británico lo hacía a más de 300 km/h. “No es culpa suya en absoluto. No se movió y no hizo nada diferente respecto a otras vueltas”, aseguró El jefe de Haas, Ayao Komatsu, respaldando y descartando cualquier tipo de responsabilidad al pilarense.

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