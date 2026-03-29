29 de marzo de 2026 Inicio
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¿Colapinto correrá en Argentina? La declaración que ilusiona a todo el país

El piloto argentino dejó entrever que su próxima aparición podría ser “en casa”, mientras crece la chance de un evento en Palermo durante el receso de la Fórmula 1.

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¿Colapinto correrá en Argentina?: la declaración que ilusiona a un país entero
¿Colapinto correrá en Argentina?: la declaración que ilusiona a un país entero

Franco Colapinto finalizó en el puesto 16 en su debut en el Gran Premio de Japón, disputado en Suzuka, y tras la carrera sorprendió al deslizar que su próxima presentación podría darse en Argentina.

Se tuvieron en cuenta factores como la atención, la cordialidad y la calidad del servicio recibido.
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“Creo que la próxima va a ser en casa”, lanzó el piloto de Alpine al ser consultado sobre su siguiente actividad, una frase que rápidamente alimentó versiones sobre una exhibición en Buenos Aires durante la pausa del calendario.

De acuerdo a lo que trascendió, el evento se realizaría el domingo 26 de abril en Palermo, con un circuito urbano armado en las inmediaciones del Monumento a los Españoles y un trazado que incluiría avenidas como Libertador y Sarmiento. El plan contempla sectores con acceso pago y otros gratuitos, en lo que sería su primer contacto masivo con el público local.

En lo deportivo, el piloto de Pilar tuvo una largada sólida, logró avanzar posiciones en los primeros giros y superó al brasileño Gabriel Bortoleto. Sin embargo, quedó luego detrás del neozelandés Liam Lawson, a quien consideró más lento, y no pudo concretar el sobrepaso.

El intento de estrategia con parada anticipada quedó condicionado por la aparición del safety car, que modificó el desarrollo de la carrera y terminó favoreciendo a su rival, que finalizó dentro de los puntos. “Estábamos para pelear por puntos, pero el SC nos complicó otra vez”, explicó Colapinto tras la competencia.

También hizo referencia a sus cruces en pista con el español Carlos Sainz en lo que va de la temporada, y remarcó la necesidad de poder superarlo en las próximas fechas, aunque destacó el rendimiento general del equipo.

En paralelo, el argentino mencionó diferencias internas con su compañero Pierre Gasly y planteó la importancia de aprovechar el receso para ajustar detalles, convencido de que el auto mostró potencial para pelear más arriba.

Sobre un episodio puntual con el británico Oliver Bearman, advirtió sobre el riesgo que implican las diferencias de velocidad en sectores de alta exigencia, donde aseguró que la brecha puede superar los 50 km/h.

La Fórmula 1 retomará la actividad con el Gran Premio de Miami, previsto del 1 al 3 de mayo, tras una pausa que los equipos utilizarán para trabajar en la evolución de sus autos.

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