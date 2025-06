"Nanananana-nana...", la historia de la pegadiza canción del Mundial de Clubes 2025

La historia de Freed from Desire y Will Grigg que volvió viral a la canción del Mundial de Clubes 2025

Freed from Desire (Liberada del deseo) fue lanzada en 1996 como el primer sencillo del álbum debut de la cantautora italiana Gala, Come into My Life (1997). Su melodía pegadiza la convirtió en un éxito instantáneo en Europa, y luego se trasladó al resto del mundo, con excelentes ventas.

Su vínculo con el fútbol comenzó en la década de 2010 entre los hinchas británicos, que comenzaron a utilizarla para componer canciones para los partidos.

Durante la Eurocopa 2016 se convirtió en un verdadero fenómeno viral. La hinchada de Wigan Athletic le había dedicado el tema al delantero norirlandés Will Grigg, con la letra "Will Grigg's on fire, your defence is aterrorized" (Will Grigg está en llamas, tu defensa está aterrorizada), y unos fanáticos de su selección hicieron una broma telefónica en la que hacían que la operadora dijera "Will Grigg está en llamas", lo que desata las risas y los cánticos. El video tuvo millones de visualizaciones y fortaleció aun más la relación entre la canción y el fútbol.

De hecho, el hincha de Wigan que reescribió la letra, Sean Kennedy, recibió un abono gratuito para la temporada 2016-17 como reconocimiento por el éxito del tema.

Embed - Will Griggs On Fire!, Fire Rescue/Brigade Prank Call!

La letra de Freed from Desire, la canción del Mundial de Clubes 2025

Embed - GALA - Freed from desire [Official Video]

My love has got no money, he's got his strong beliefs

My love has got no power, he's got his strong beliefs

My love has got no fame, he's got his strong beliefs

My love has got no money, he's got his strong beliefs

Want more and more, people just want more and more

Freedom and love, what he's looking for

Want more and more, people just want more and more

Freedom and love, what he's looking for

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

My love has got no money, he's got his strong beliefs

My love has got no power, he's got his strong beliefs

My love has got no fame, he's got his strong beliefs

My love has got no money, he's got his strong beliefs

Want more and more, people just want more and more

Freedom and love, what he's looking for

Want more and more, people just want more and more

Freedom and love, what he's looking for

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

La letra de Freed from Desire en castellano

Mi amor no tiene dinero, tiene sus fuertes creencias.

Mi amor no tiene poder, tiene sus fuertes creencias.

Mi amor no tiene fama, tiene sus fuertes creencias.

Mi amor no tiene dinero, tiene sus fuertes creencias.

Quiere más y más, la gente solo quiere más y más.

Libertad y amor, lo que busca.

Quiere más y más, la gente solo quiere más y más.

Libertad y amor, lo que busca.

Liberada del deseo, mente y sentidos purificados.

Liberada del deseo, mente y sentidos purificados.

Liberada del deseo, mente y sentidos purificados.

Liberada del deseo.

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na.

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na.

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na. na-na, na-na-na, na-na-na

Mi amor no tiene dinero, tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene poder, tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene fama, tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene dinero, tiene sus fuertes creencias

Quiere más y más, la gente solo quiere más y más

Libertad y amor, lo que busca

Quiere más y más, la gente solo quiere más y más

Libertad y amor, lo que busca

Liberada del deseo, mente y sentidos purificados

Liberada del deseo, mente y sentidos purificados

Liberada del deseo, mente y sentidos purificados

Liberada del deseo

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na