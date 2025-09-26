Buenas noticias para Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta médica tras haber sido internado

El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, recibió el alta médica el viernes por la mañana luego de estar internado por dos días en el instituto Fleni a donde había ingresado para realizarse unos estudios médicos. Mañana no estaría en el banco de suplentes, como primera información.
No es la primera vez que el técnico enfrenta complicaciones de salud en este ciclo. A principios de septiembre permaneció una semana en el instituto Fleni por una infección urinaria que se agravó debido a su delicado estado físico. Tras recibir el alta el 5 de septiembre, se reincorporó a los entrenamientos la semana siguiente.
Tras el empate 1-1 ante Rosario Central, Russo salió al cruce de rumores sobre su salud: “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, afirmó en conferencia.
En este caso, quedó relegado por nuevas complicaciones médicas y se espera que no esté el sábado presente en Florencio Varela cuando Boca visite a Defensa y Justicia a las 19 por la décima fecha del torneo Clausura.