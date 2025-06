Mundial de Clubes: se activó el protocolo antirracismo por presuntos insultos de Gustavo Cabral a Rudiger

De inmediato, Abatti cruzó sus antebrazos a la altura de las muñecas y activó el procedimiento que instauró la FIFA. A partir de ahora, la organización del campeonato abrirá una investigación para conocer lo sucedido y tomar una determinación.

Abatti protocolo antirracismo Abatti al activar el protocolo antirracismo. Captura de TV

Rudiger aseguró que el ex Racing y River lo insultó con palabras racistas, mientras que el oriundo de Isidro Casanova habló con los medios de comunicación tras el partido y desmintió la versión: "Fue una discusión. Solamente que el árbitro también hizo señales de racismo, pero no hubo nada. Es una palabra que decimos mucho en Argentina: ‘Cagón de mierda'".

El inconveniente continuó tras el final del encuentro. Los dos jugadores volvieron a enfrentarse y sus compañeros debieron intervenir para tranquilizar la situación. "Me decía ‘te veo afuera’, hacía señas para pelear. Yo también estaba caliente, íbamos por el túnel discutiendo, pero no pasó de ahí", aclaró el defensor argentino de 39 años.

Qué dijeron los entrenadores de Real Madrid y Pachuca

El director técnico del Merengue, el español Xabi Alonso, expuso su visión del hecho durante la conferencia de prensa posterior al triunfo en el Mundial de Clubes: "Nos ha contado algo Toni, se activa el protocolo FIFA y se está investigando. Le creemos. Es inaceptable”.

Por su parte, el mexicano Jaime Lozano defendió a Gustavo Cabral tras la acusación recibida: "No hablé con Cabral de esto. No puedo decir nada, porque me entero ahora. Hablaré con él, pero conociéndolo de antes, nunca ha pasado esto con él. Puedo poner la mano en el fuego por mi capitán”.