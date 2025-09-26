El Pato Fillol tomó una decisión que generó admiración: terminará el secundario a sus 75 años El arquero campeón en 1978 cumplirá uno de sus máximos objetivos personales y lo contó en redes sociales: “Nunca es tarde para intentar seguir progresando en la vida”. Por







El exfutbolista y campeón del mundo con Argentina en 1978, Ubaldo Matildo Fillol, anunció en sus redes sociales que terminará el colegio secundario a sus 75 años. Explicó que era una de sus deudas pendientes que quiere concretar: “Nunca es tarde para seguir intentando progresar en la vida”.

A través de un video de YouTube compartido en X contó: “Tomé la decisión y me senté con los míos y les dije: ‘Quiero terminar el estudio’. Siendo muy pequeño lo abandoné, me sentía muy culpable yo. No culpé nunca a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a nadie”.

“Era una cosa inconclusa que yo la había dejado de lado. Me inscribí y ya me compré una computadora. Porque lo primero que tengo que hacer es aprender computación, porque es a distancia todo esto”, agregó.

Y comparó su vida personal con la futbolística: “Voy a poner la vida como la puse siendo profesional. Entregué todo al fútbol, hasta la nobleza de no faltar en ningún entrenamiento de casi 25 años de mi carrera deportiva. Y pude jugar bien, mal o regular, pero di todo. Y esto lo voy a tomar de esta manera. Voy a dar todo para poder dar las 28 materias y poder terminar el secundario. Después veremos qué es lo que hacemos. Voy a hacer lo que corresponde”.