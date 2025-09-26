El exfutbolista y campeón del mundo con Argentina en 1978, Ubaldo Matildo Fillol, anunció en sus redes sociales que terminará el colegio secundario a sus 75 años. Explicó que era una de sus deudas pendientes que quiere concretar: “Nunca es tarde para seguir intentando progresar en la vida”.
A través de un video de YouTube compartido en X contó: “Tomé la decisión y me senté con los míos y les dije: ‘Quiero terminar el estudio’. Siendo muy pequeño lo abandoné, me sentía muy culpable yo. No culpé nunca a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a nadie”.
“Era una cosa inconclusa que yo la había dejado de lado. Me inscribí y ya me compré una computadora. Porque lo primero que tengo que hacer es aprender computación, porque es a distancia todo esto”, agregó.
Ubaldo Matildo Pato Fillol
Redes sociales
Y comparó su vida personal con la futbolística: “Voy a poner la vida como la puse siendo profesional. Entregué todo al fútbol, hasta la nobleza de no faltar en ningún entrenamiento de casi 25 años de mi carrera deportiva. Y pude jugar bien, mal o regular, pero di todo. Y esto lo voy a tomar de esta manera. Voy a dar todo para poder dar las 28 materias y poder terminar el secundario. Después veremos qué es lo que hacemos. Voy a hacer lo que corresponde”.
“Ojalá que tenga tantos seguidores como los tuve atajando, porque es lo que pregono, y me sentía mal pregonando a la juventud, a los papis, que los hagan estudiar a los chicos, y yo no terminé el secundario, no terminé mis estudios. Me sentía mal, por eso hoy me planto acá y les cuento esta historia de vida y va a ir todo bien”, concluyó.
Filoll fue arquero en Quilmes, Huracán, Racing, River y fue campeón con la Selección argentina en 1978 en el Mundial en Argentina.