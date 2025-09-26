26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Pato Fillol tomó una decisión que generó admiración: terminará el secundario a sus 75 años

El arquero campeón en 1978 cumplirá uno de sus máximos objetivos personales y lo contó en redes sociales: “Nunca es tarde para intentar seguir progresando en la vida”.

Por
Pato Fillol terminará la secundaria.

Pato Fillol terminará la secundaria.

Redes sociales

El exfutbolista y campeón del mundo con Argentina en 1978, Ubaldo Matildo Fillol, anunció en sus redes sociales que terminará el colegio secundario a sus 75 años. Explicó que era una de sus deudas pendientes que quiere concretar: “Nunca es tarde para seguir intentando progresar en la vida”.

Boca le presentó una oferta tentadora en lo económico, incluso más atractiva que la de River.
Te puede interesar:

Fue campeón en River, juega en Europa y reveló que rechazó una oferta de Boca

A través de un video de YouTube compartido en X contó: “Tomé la decisión y me senté con los míos y les dije: ‘Quiero terminar el estudio’. Siendo muy pequeño lo abandoné, me sentía muy culpable yo. No culpé nunca a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a nadie”.

“Era una cosa inconclusa que yo la había dejado de lado. Me inscribí y ya me compré una computadora. Porque lo primero que tengo que hacer es aprender computación, porque es a distancia todo esto”, agregó.

Ubaldo Matildo Pato Fillol

Y comparó su vida personal con la futbolística: “Voy a poner la vida como la puse siendo profesional. Entregué todo al fútbol, hasta la nobleza de no faltar en ningún entrenamiento de casi 25 años de mi carrera deportiva. Y pude jugar bien, mal o regular, pero di todo. Y esto lo voy a tomar de esta manera. Voy a dar todo para poder dar las 28 materias y poder terminar el secundario. Después veremos qué es lo que hacemos. Voy a hacer lo que corresponde”.

Ojalá que tenga tantos seguidores como los tuve atajando, porque es lo que pregono, y me sentía mal pregonando a la juventud, a los papis, que los hagan estudiar a los chicos, y yo no terminé el secundario, no terminé mis estudios. Me sentía mal, por eso hoy me planto acá y les cuento esta historia de vida y va a ir todo bien”, concluyó.

Filoll fue arquero en Quilmes, Huracán, Racing, River y fue campeón con la Selección argentina en 1978 en el Mundial en Argentina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Julián Álvarez podría haberse ido de River a otro club.

Desconocido: el club en el que pudo haber jugado Julián Álvarez después de River

A River, y a Gallardo, se le empieza a acabar el tiempo.

Los porqué de una nueva frustración de River

Vitor Roque, la figura de la serie en cuartos de final.
play

River, fuera de la Copa Libertadores: estuvo lejos de la hazaña y perdió por 3-1 con Palmeiras en San Pablo

En el Monumetal, River perdió 2 a 1 frente a Palmeiras

River va por la heroica a San Pablo: Gallardo apuesta por el cambio de esquema

El Tigre recibió un fuerte cuestionamiento.

El ex River que liquidó a Ricardo Gareca: "A mí me ponía..."

Messi pudo haber jugado en River, pero no se dio.

La historia no tan conocida del día que Messi quiso jugar en River: por qué no se dio su pase

Rating Cero

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

La cordobesa reveló que Angel Elixir es la fragancia que la acompaña en cada etapa de su vida.

Este es el perfume favorito de Tuli Acosta: una opción con aroma a vainilla y jazmín

Las nuevas Películas en Netflix que están en boca de todos
play

Basada en una historia real, llegó a Netflix y está dejando a todos al borde de las lágrimas: qué película es

Algunas amistades de la actriz señalan que ella aún mantiene cautela en cuestiones sentimentales.

¿Juntos nuevamente? Katie Holmes y Joshua Jackson estarían en pareja tras su nueva producción

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina: "No estás solo"

últimas noticias

Imanol Machuca y seis jugadores más fueron suspendidos por un año por FIFA

Escándalo: Imanol Machuca y seis jugadores más fueron suspendidos por un año por FIFA

Hace 10 minutos
El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Qué conductora fue vinculada con Marcelo Tinelli tras su separación de Milett Figueroa

Hace 14 minutos
Jorge Macri estuvo en Sao Paulo.

Jorge Macri encabezó una agenda de cooperación en São Paulo para fortalecer el liderazgo regional y abrir nuevas oportunidades de inversión

Hace 15 minutos
Carlos Costa fue condenada a prisión perpetua

Condenaron a prisión perpetua al hermano de Ayrton Costa por femicidio

Hace 18 minutos
Donald Trump. 

Trump: "Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza"

Hace 22 minutos