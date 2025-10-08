El dolor del mundo del fútbol tras la muerte de Miguel Ángel Russo Los clubes de todo el país se unieron en un sólo mensaje de tristeza, tras la partida de uno de los mejores entrenadores argentinos de los últimos años. Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Rosario Central son sólo algunos que postearon en su redes en homenaje a entrenador. Por







El entrenador fue muy querido por todos los clubes.

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo, de 69 años, tras una larga lucha contra el cáncer dejó una gran tristeza en el mundo del fútbol. Querido y respetado por todos los clubes, se fue uno de los entrenadores argentinos más importantes de los últimos años. River, Boca, Rosario Central, San Lorenzo fueron unas de las tantas instituciones que le hicieron un homenaje a Miguelo.

En Rosario Central, una de las casas de Russo, le dedicaron un posteo breve pero sentido con un guiño a su hinchada: "Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central", aseguró el Canalla en sus cuentas oficiales. El entrenador ganó la Copa de la Liga en 2024, con un equipazo.

En tanto, Estudiantes LP, el club de sus amores, también le rindió un homenaje: "Hasta siempre, Miguel querido. El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento", expresaron. Russo fue jugador del León durante catorce temporadas consecutivas. Se retiró en 1989 y volvió a dirigir al club en 1994-95, logrando que regresaran a la Primera División.

Mientras que River, uno de los clubes al que le gustaba enfrentar Miguelo, se refirió con respeto al último entrenador de Boca: "River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento".