El dolor del mundo del fútbol tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Los clubes de todo el país se unieron en un sólo mensaje de tristeza, tras la partida de uno de los mejores entrenadores argentinos de los últimos años. Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Rosario Central son sólo algunos que postearon en su redes en homenaje a entrenador.

El entrenador fue muy querido por todos los clubes.

Juan Roman Riquelme celebra el título de la Copa Libertadores 2007, bajo la dirección de Miguel Ángel Russo.
Todos los títulos de Miguel Ángel Russo, uno de los grandes técnicos argentinos del siglo XXI

En Rosario Central, una de las casas de Russo, le dedicaron un posteo breve pero sentido con un guiño a su hinchada: "Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central", aseguró el Canalla en sus cuentas oficiales. El entrenador ganó la Copa de la Liga en 2024, con un equipazo.

En tanto, Estudiantes LP, el club de sus amores, también le rindió un homenaje: "Hasta siempre, Miguel querido. El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento", expresaron. Russo fue jugador del León durante catorce temporadas consecutivas. Se retiró en 1989 y volvió a dirigir al club en 1994-95, logrando que regresaran a la Primera División.

Mientras que River, uno de los clubes al que le gustaba enfrentar Miguelo, se refirió con respeto al último entrenador de Boca: "River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento".

