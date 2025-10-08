El sentido homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo: "un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo" El club de la rivera expresó que acompaña en el dolor a la familia del director técnico recientemente fallecido. Por







El director técnico murió a los 69 años.

Horas después de conocerse la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors emitió un comunicado oficial en el que despidió con "profunda tristeza" a quien fuera su último director técnico.

"Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo", sostuvo el comunicado emitido por Boca Juniors mediante sus redes sociales.

Además, club de la rivera expresó su solidaridad con los seres queridos de uno de los directores técnicos más respetados tanto en la institución, como en el mundo del fútbol en general. "Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor", sostuvo el comunicado.

"¡Hasta siempre, querido Miguel!", cerró el comunicado oficial de Boca Juniors, tras conocerse el fallecimiento de Miguel Ángel Russo a sus 69 años de edad.

