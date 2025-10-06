Pasó por Boca, tuvo que trabajar de Uber y ahora ataja en el Ascenso

Tener la oportunidad de formarse en las inferiores de Boca es el sueño de muchos pibes. Sin embargo, el camino a Primera no es fácil, y por cada jugador que hace su debut profesional hay otros que quedan en el camino. Este es el caso de un arquero que pasó por el Xeneize y hoy está en el Ascenso.
Se trata de Bruno Galván, que llegó al club de la Ribera con apenas 11 años. A mediados de 2015, tras la salida de Emanuel Trípodi, fue promovido al plantel profesional para ocupar el puesto de tercer arquero, pero nunca debutó en Primera: solo jugó un amistoso en el mes de noviembre.
Cansado de la falta de oportunidades, el arquero decidió rescindir su contrato y se fue de Boca en diciembre de 2016. Estuvo seis meses libre hasta que acordó su llegada al Gualaceo, de la segunda división ecuatoriana. Pero esa experiencia tampoco prosperó, y terminó trabajando como Uber para mantenerse.
Bruno Galván y la época en la que trabajó de Uber
Entre 2017 y 2018, Bruno Galván estuvo sin club y tuvo que buscar otra forma de generar ingresos. "Decía: 'Atajé en Ecuador en la B', y me decían: 'No te conozco'. Ahí tuve que empezar a hacer Uber. Trabajaba muy temprano por las mañanas, de 4 a 8, para evitar el tráfico", le contó al periodista Matías Zuñez.
Al mismo tiempo, aprovechaba las tardes para entrenar con su hermano y se fue a probar a dos o tres clubes, pero no quedó en ninguno. "Una noche llamé llorando a mi mamá y le dije: 'No quiero jugar más a la pelota. Esto no es para mí'. Estaba muy triste y muy deprimido, no encontraba fuerzas", confesó.
De pronto surgió la oportunidad de ir a Deportivo Morón, donde se abrió un lugar tras la salida de Milton Álvarez a Independiente. "Me dijeron: 'Venite, te probamos una semana y vemos cómo te va'. Fue la oportunidad de mi vida. Esa semana me maté entrenando", contó.
Finalmente, se le dio: "El cuerpo técnico dio el visto bueno y me convertí en el arquero suplente", relató. A partir de ese momento, Galván pudo retomar su carrera en el Ascenso argentino: pasó por Urquiza, Maipú y Atlanta, y actualmente ataja en Almirante Brown.