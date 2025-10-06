6 de octubre de 2025 Inicio
Pasó por Boca, tuvo que trabajar de Uber y ahora ataja en el Ascenso

Se formó en las inferiores del club de la Ribera, pero no pudo consolidarse y hasta pensó en dejar el fútbol. Hoy, está en un club de la Primera Nacional.

Este jugador no pudo afianzarse en la Primera de Boca.

Este jugador no pudo afianzarse en la Primera de Boca.

Tener la oportunidad de formarse en las inferiores de Boca es el sueño de muchos pibes. Sin embargo, el camino a Primera no es fácil, y por cada jugador que hace su debut profesional hay otros que quedan en el camino. Este es el caso de un arquero que pasó por el Xeneize y hoy está en el Ascenso.

Se trata de Bruno Galván, que llegó al club de la Ribera con apenas 11 años. A mediados de 2015, tras la salida de Emanuel Trípodi, fue promovido al plantel profesional para ocupar el puesto de tercer arquero, pero nunca debutó en Primera: solo jugó un amistoso en el mes de noviembre.

Cansado de la falta de oportunidades, el arquero decidió rescindir su contrato y se fue de Boca en diciembre de 2016. Estuvo seis meses libre hasta que acordó su llegada al Gualaceo, de la segunda división ecuatoriana. Pero esa experiencia tampoco prosperó, y terminó trabajando como Uber para mantenerse.

Bruno Galván

Bruno Galván y la época en la que trabajó de Uber

Entre 2017 y 2018, Bruno Galván estuvo sin club y tuvo que buscar otra forma de generar ingresos. "Decía: 'Atajé en Ecuador en la B', y me decían: 'No te conozco'. Ahí tuve que empezar a hacer Uber. Trabajaba muy temprano por las mañanas, de 4 a 8, para evitar el tráfico", le contó al periodista Matías Zuñez.

Al mismo tiempo, aprovechaba las tardes para entrenar con su hermano y se fue a probar a dos o tres clubes, pero no quedó en ninguno. "Una noche llamé llorando a mi mamá y le dije: 'No quiero jugar más a la pelota. Esto no es para mí'. Estaba muy triste y muy deprimido, no encontraba fuerzas", confesó.

De pronto surgió la oportunidad de ir a Deportivo Morón, donde se abrió un lugar tras la salida de Milton Álvarez a Independiente. "Me dijeron: 'Venite, te probamos una semana y vemos cómo te va'. Fue la oportunidad de mi vida. Esa semana me maté entrenando", contó.

Finalmente, se le dio: "El cuerpo técnico dio el visto bueno y me convertí en el arquero suplente", relató. A partir de ese momento, Galván pudo retomar su carrera en el Ascenso argentino: pasó por Urquiza, Maipú y Atlanta, y actualmente ataja en Almirante Brown.

