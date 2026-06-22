22 de junio de 2026 Inicio
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Mundial 2026: un titular de una selección candidata se lesionó y se pierde el resto del torneo

Un defensor clave de uno de los equipos más firmes en la pelea por el título quedó descartado para lo que resta del certamen tras sufrir una lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo.

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El alemán Nico Schlotterbeck se pierde lo que resta del Mundial.

El alemán Nico Schlotterbeck se pierde lo que resta del Mundial.

La selección de Alemania confirmó una baja de enorme impacto en plena disputa del Mundial: Nico Schlotterbeck no podrá volver a jugar en el torneo tras sufrir una lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo.

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Se trata de una baja sensible para el conjunto alemán, que pierde a una de sus principales referencias defensivas en un momento clave del torneo. El cuerpo técnico ya analiza variantes para rearmar la zaga de cara a lo que viene.

El defensor había encendido las alarmas en el último encuentro ante Costa de Marfil, cuando debió salir reemplazado por una fuerte molestia. Desde entonces, los estudios médicos terminaron de confirmar el peor escenario: la gravedad de la lesión lo obliga a quedar fuera de competencia.

Lesión en Alemania: ¿Quién es Nico Schlotterbeck?

Nico Schlotterbeck es defensor central del Borussia Dortmund y una de las piezas importantes de la selección de Alemania. Nacido en 1999, se consolidó en la Bundesliga por su solidez defensiva y su capacidad para liderar la última línea.

Zurdo, fuerte en el juego aéreo y con buena salida desde el fondo, se destaca por su anticipo y por su personalidad para ordenar la defensa. En los últimos años se afianzó como titular en el equipo nacional gracias a su regularidad en el alto nivel europeo.

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