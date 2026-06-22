Cuándo juega Argentina hoy contra Austria, por el Mundial 2026: horario del partido y posibles formaciones

La Selección argentina enfrenta a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 con la chance de sellar de manera anticipada su pase a los 16avos de final.

Argentina va por la clasificación ante Austria: el posible 11 titular, las dudas de Scaloni y el récord de Messi

La Selección argentina afrontará este lunes a partir de las 14 horas una prueba clave en su camino por el Mundial 2026 . El equipo de Lionel Scaloni se medirá con Austria por la segunda fecha del Grupo J con la posibilidad de asegurar de manera anticipada su clasificación a los 16avos de final.

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La Albiceleste llega fortalecida tras el contundente 3-0 sobre Argelia en el debut, una actuación que tuvo como gran figura a Lionel Messi, autor de los tres goles y a solo un tanto de convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Del otro lado estará una Austria que también comenzó con el pie derecho al imponerse 3-1 sobre Jordania y que buscará dar el golpe en uno de los grupos más parejos del certamen.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni sabe que una victoria lo dejará prácticamente clasificado a la siguiente instancia, a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos. Incluso un empate lo dejaría en una posición muy favorable para avanzar, mientras que una derrota obligaría a definir el boleto a los playoffs en la última jornada ante Jordania.

Austria, conducida por el alemán Ralf Rangnick, llega con el mismo objetivo: sumar de a tres para encaminar su clasificación y confirmar el buen nivel que mostró en el estreno mundialista.

La baja de Montiel y las dudas de Scaloni

El entrenador argentino deberá realizar al menos una modificación respecto del equipo que venció a Argelia. El lateral derecho Gonzalo Montiel arrastra una molestia muscular en el cuádriceps derecho y quedó prácticamente descartado para el encuentro. Su lugar sería ocupado por Nahuel Molina.

Además, Scaloni mantiene una incógnita en el ataque. La principal duda pasa por definir quién acompañará a Messi en la ofensiva: Lautaro Martínez, que asoma con una leve ventaja, o Julián Álvarez, una alternativa que aporta mayor movilidad y presión alta.

Argentina vs Austria: las posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, Marco Friedl y Phillipp Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.

Cómo ver Argentina vs. Austria por el Mundial 2026 por TV y por streaming

El partido entre la Selección argentina y Austria podrá seguirse por televisión a través de las señales oficiales como que cuentan con los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Argentina. Los canales habilitados ofrecerán la cobertura completa del encuentro, incluyendo la previa, las formaciones confirmadas, el análisis y el desarrollo del partido.

Los partidos pueden verse por distintas vías: en TV abierta, las transmisiones estarán disponibles por Televisión Pública y Telefe; en cable, la cobertura estará a cargo de señales deportivas como TyC Sports, ESPN y DSports.

A qué hora juega Argentina vs. Austria por el Mundial 2026 y dónde verlo

El partido entre la Selección Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 se jugará este lunes 22 de junio de 2026 desde las 14 horas de Argentina. El encuentro tendrá lugar en Dallas, en el AT&T Stadium situado en Arlington, Texas, Estados Unidos.

El duelo será una nueva presentación del equipo argentino en la fase inicial de la Copa del Mundo 2026, luego del debut frente a Argelia, por 3 a 0. El egipcio Amin Mohamed será el juez principal del partido. Estará acompañado por Mahmoud Abouelregal, Ahmed Hossam Taha, Alejandro Hernández y Diego Sánchez, que completan el equipo arbitral en campo de juego.