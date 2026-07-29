29 de julio de 2026 Inicio
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Neymar anunció su retiro definitivo de la Selección de Brasil: "Mi etapa ha terminado"

La estrella de la Verdeamarela ratificó su adiós al equipo nacional: "Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo".

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El astro brasileño se despidió tras el Mundial 2026.

El astro brasileño se despidió tras el Mundial 2026.

Tras semanas de reflexión luego de ser visto desconsolado sobre el césped de Nueva Jersey, Neymar decidió ponerle fin a las especulaciones sobre su presencia en la Copa América 2028 o el Mundial 2030. La decisión es definitiva.

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"Mi etapa con la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo", confesó el máximo goleador histórico del seleccionado brasileño, cerrando una etapa marcada por el talento puro, la responsabilidad extrema y la búsqueda incansable del éxito.

El paso de Neymar en la selección brasileña

El 10 de agosto de 2010, un joven Neymar Jr. deslumbraba al mundo luciendo por primera vez la camiseta de la selección absoluta de Brasil sobre el césped del MetLife Stadium en Nueva Jersey.

Dieciséis años después, en ese mismo escenario, el atacante de 34 años marcó de penal su último gol con la Canarinha, en la derrota 2-1 ante Noruega que dejó al equipo eliminado en los octavos de final del Mundial 2026.

Jugó cuatro Copas del Mundo, fue campeón de la Copa Confederaciones 2013 y héroe en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde lideró al país a conquistar el único título que le faltaba a su vitrina.

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