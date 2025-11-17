17 de noviembre de 2025 Inicio
Fuerte denuncia: Nigeria acusó a Congo de brujería tras quedar eliminada del mundial

La clasificación congoleña al repechaje rumbo al Mundial 2026 quedó atravesada por una acusación insólita: el DT nigeriano aseguró que hubo “vudú” durante la definición desde los doce pasos. No hay pruebas que respalden la denuncia.

La República Democrática del Congo venció por penales a Nigeria y avanzó al repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. El triunfo, celebrado como un hito deportivo, quedó opacado por una denuncia inesperada: el cuerpo técnico nigeriano acusó al rival de realizar brujería durante la tanda.

El partido, que se disputó este domingo, había terminado 1-1 tras 120 minutos en Rabat, pero la historia tomó otro rumbo cuando Eric Chelle, entrenador de Nigeria, aseguró que un miembro del staff congoleño hizo “vudú” para influir en los remates. “El tipo del Congo hizo vudú todo el tiempo”, sostuvo, todavía alterado por la eliminación.

La acusación irrumpió en plena euforia congoleña. Lionel Mpasi-Nzau, arquero y figura del encuentro, atajó dos de los tres penales fallados por las Águilas Verdes y se convirtió en héroe nacional. Su actuación dejó al Congo a un paso de volver a un Mundial por primera vez desde 1974.

Desde el lado congoleño, el técnico Sébastien Desabre eligió bajarle el tono a la polémica y afirmó que “no fue un problema”. La federación del país negó cualquier práctica irregular y calificó la denuncia como un exabrupto de la frustración nigeriana.

Las imágenes televisivas tampoco acompañaron la versión de Chelle: no registraron movimientos extraños ni conductas fuera de lo habitual en una definición por penales, donde supersticiones y gestos suelen convivir con la tensión extrema.

El partido había mostrado paridad, fricción y dos goles anulados al Congo en el suplementario. Pero la discusión deportiva quedó en un segundo plano frente a una acusación sin sustento que Nigeria no profundizó.

Con esta victoria, la República Democrática del Congo se suma a Bolivia y Nueva Caledonia como clasificados al repechaje, previsto entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en Monterrey y Guadalajara.

