Mono Navarro Montoya fue claro y eligió el título más importante de la historia de Boca El exarquero ganó cinco títulos con el club de la Ribera, donde jugó entre 1988 y 1996. A la distancia, sorprendió al señalar el campeonato que, para él, marcó un punto de inflexión.







Navarro Montoya, ídolo de Boca, también es hincha del club. Redes sociales

El exarquero Carlos "Mono" Navarro Montoya jugó en Boca entre 1988 y 1996, y ganó cinco títulos con el club.

Llegó en plena crisis institucional y le tocó reemplazar a Hugo Gatti.

En una reciente entrevista, eligió a la Supercopa Sudamericana de 1989 como el título más importante de la historia de Boca.

Para él, ese campeonato fue un punto de inflexión que abrió el camino al exitoso ciclo de Carlos Bianchi. Carlos "Mono" Navarro Montoya es uno de los arqueros más destacados de la historia de Boca. Durante su etapa en el club, entre 1988 y 1996, jugó casi 480 partidos y ganó cinco títulos, pero sorprendió al elegir el que es, en su opinión, el campeonato más importante para el club.

El exjugador llegó al Xeneize procedente de Vélez, y lo hizo en un momento complicado: le tocaba ser el sucesor de Hugo Gatti en medio de una fuerte crisis institucional. Por si faltaba presión, su debut fue en un Superclásico frente a River que terminó en victoria 2 a 0 para el club de la Ribera.

Con el correr de los partidos se convirtió en titular indiscutido, referente dentro del plantel e ídolo para la hinchada. Su último partido con la camiseta de Boca fue el 17 de noviembre de 1996; se fue por diferencias con quien era el entrenador en ese momento, Carlos Salvador Bilardo.

Mono Navarro Montoya Redes sociales Cuál es el título más importante de la historia de Boca, según el Mono Navarro Montoya Entre todos los títulos que Boca ganó a lo largo de su historia, Navarro Montoya eligió como el más importante uno bastante olvidado: la Supercopa Sudamericana de 1989. Fue el primer trofeo que ganó con el club, y el arquero fue figura en la tanda de penales que definió la final frente a Independiente.

"Para mí fue el punto de inflexión en la historia de Boca. Fue el título más importante de la historia de Boca porque marcó el fin de lo que parecía una debacle institucional y el comienzo de un crecimiento de la institución", afirmó durante una entrevista con Juan Pablo Varsky en Clank!.

"Era una utopía pensar que Boca podía competir con esos equipos. Las nuevas generaciones que vivieron el proceso de (Carlos) Bianchi, el campeonato con (Miguel Ángel) Russo, ahora que Boca sale campeón seguido, deberían estudiar la historia de Boca para darse cuenta de dónde venimos", sostuvo.