Milagro en el TCR Sout América en Posadas: tras un brutal choque, un neumático impactó contra un espectador El piloto uruguayo Casella protagonizó un fuerte accidente durante la Carrera 1 en el autódromo de la ciudad misionera. Una de las gomas de contención salió despedida y alcanzó a una persona ubicada en el sector, que fue atendida en el lugar y no necesitó ser trasladada. Por Agregar C5N en









Un fuerte accidente se produjo durante la Carrera 1 del TCR South America en el autódromo de Posadas. El piloto uruguayo Casella se enganchó con Camilo Trappa cuando ambos disputaban posiciones y, como consecuencia del contacto, su vehículo se desvió hacia la zona de seguridad.

El impacto provocó que uno de los neumáticos utilizados como elemento de contención saliera despedido y alcanzara a un espectador que se encontraba en las inmediaciones del circuito. La situación generó preocupación entre quienes presenciaban la competencia y obligó a la intervención del equipo médico.

El espectador fue asistido y evaluado inmediatamente por los profesionales que se encontraban en el autódromo. Tras constatar que estaba en buenas condiciones, los médicos determinaron que no era necesario trasladarlo a un centro de salud.

El incidente ocurrió mientras Casella intentaba sostener la sexta posición en la primera carrera de la jornada. El contacto con Trappa modificó la trayectoria de su auto y derivó en el golpe contra las protecciones del circuito.