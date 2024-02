Miguel Borja metió un hat-trick para River, pasó a ser el goleador de la Copa de la Liga y del ciclo de Demichelis

El primer gol de Agustín Ruberto en River: el goleador de la Selección sub 17 que ilusiona a los hinchas

" Son momentos especiales porque no siempre se marca de a tres . Estoy agradecido a Dios y a mis compañeros, que estuvieron concentrados, nos vamos contentos a casa", detalló el delantero de 31 años en diálogo con ESPN.

A través de su triplete, el jugador colombiano se transformó en el máximo goleador de la Copa de la Liga Profesional. Acumula cinco tantos, ya que además de meterle tres al Fortín de Liniers, le hizo tantos a Argentinos Juniors (1-1 en Núñez) y Barracas Central (2-0 en Lanús).

"El gol que más me gustó fue el primero porque fue luchado, el defensa me seguía a todos lados pero me le pude zafar", fue la elección que realizó Borja ante la consulta periodística. Por lo pronto, con sus tres tantos, el 9 se llevó la pelota, como estipula la tradición futbolera.

Borja, el goleador del ciclo Demichelis

Martín Demichelis

Con los tres goles que Miguel Borja le hizo a Vélez alcanzó la cifra de 19 goles en el ciclo que conduce el entrenador Martín Demichelis y desplazó a Lucas Beltrán (17 tantos), actual delantero de Fiorentina de Italia.

Desde su llegada al club, en julio de 2022, convirtió en 27 ocasiones y superó a Beltrán (21), Pablo Solari (17), Salomón Rondón, Esequiel Barco y Nicolás De La Cruz (10), los goleadores millonarios desde el arribo del Colibrí.

"En este arranque se siente mucho más protagonista. Lo emocional es todo para un jugador. Está teniendo apoyo y confianza. Es el mejor 9 del fútbol argentino", fue la definición del director técnico, durante la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre el Fortín.

