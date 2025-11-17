Leandro Paredes explicó por qué le cedió el penal a Edinson Cavani en la victoria de Boca ante Tigre Sobre el final del encuentro, y tras la revisión del VAR, el árbitro cobró mano dentro del área. El tiro desde los 12 pasos iba a ser ejecutado por el capitán, pero se lo dio al delantero, quien volvió al gol luego de tres meses. Por







Boca le ganó a Tigre en La Bombonera con un gol de penal de Cavani

Boca terminó la fase de grupos con una victoria ante Tigre de local y la buena noticia también fue el regreso del gol del delantero, Edinson Cavani, gracias al gesto del capitán, Leandro Paredes, quien le cedió el penal que recibió el Xeneize sobre el final del encuentro.

El local ganaba por la mínima diferencia ante el Matador y, tras de una revisión del VAR, el árbitro cobró una mano dentro del área del visitante y cuando parecía que del momento se iba a hacer cargo el campeón del mundo y así poder convertir su primer tanto desde su regreso a la Bombonera, todo cambió.

Es que, cuando vio al uruguayo no dudó en darle la pelota y que se encargue de ejecutarlo para que corte la racha de tres meses con sequía frente a la red: el delantero no dejó pasar la oportunidad y cambió el tiro por gol y selló el 2 a 0.

¡QUÉ REGRESO, URUGUAYO! Cavani volvió a jugar y marcó en la victoria de Boca sobre Tigre.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXipic.twitter.com/KmCpkkgPLc — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025 Luego del encuentro, el volante de la Selección contó por qué tomó esa decisión: “Ya lo había hablado con Marchesín antes de que cobren el penal. Para nosotros es espectacular que él esté en cancha y que esté bien. Si convierte, mejor para nosotros”.

Video: Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera Johnny Depp asistió a la Bombonera para presenciar el partido entre Boca y Tigre, que se desarrolló en el marco de la fecha 16 de la zona A del torneo Clausura 2025. El actor estadounidense se encuentra en la Argentina por la presentación de una película.

Depp observó el encuentro entre Boca y Tigre en uno de los palcos de la Bombonera, por lo que presenció el partido por la última jornada de la fase regular del campeonato. En este marco, la cuenta del canal digital del club de La Ribera difundió un video en el que se escucha al actor estadounidense expresar "dale, Boca", por lo que expuso su simpatía con el Xeneize.