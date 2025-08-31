31 de agosto de 2025 Inicio
Boca venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata y encadenó su tercer triunfo consecutivo en el torneo Clausura 2025

El Xeneize se impuso sobre el Tiburón con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia. Con la victoria, trepó al tercer puesto de la tabla de posiciones de la zona A del campeonato y ratificó su permanencia entre los primeros tres de la anual, que otorga cupos a la Copa Libertadores 2026.

Boca derrotó a Aldosivi.

Boca derrotó a Aldosivi.

Boca derrotó a Aldosivi.

Boca derrotó a Aldosivi.

Boca derrotó 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la zona A del torneo Clausura 2025 en el estadio José María Minella, con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia de cabeza. De esta manera, el Xeneize trepó al tercer puesto de la tabla de posiciones del campeonato y se encuentra líder en la anual, aunque debe esperar los resultados de los partidos de River y Rosario Central por esta jornada.

Di Lollo puso el 1 a 0 parcial frente a Aldosivi en Mar del Plata
El Xeneize consiguió su tercer triunfo consecutivo para ratificar su buen momento luego de superar la peor racha de su historia sin triunfos, con 12 partidos. Además ratificó su permanencia entre los primeros tres equipos en la tabla anual, que otorga cupos para la Copa Libertadores 2026, mientras que el Tiburón no logró su primera victoria en el campeonato.

El equipo de Miguel Ángel Russo dominó el juego en los primeros minutos del encuentro, con Leandro Paredes como principal eje en el mediocampo. Aldosivi, en tanto, priorizó trabar el partido en la mitad de la cancha y avanzar rápidamente cuando recuperaba la pelota.

La primera chance de gol para el Xeneize tuvo lugar a los 16 minutos, cuando Brian Aguirre remató dentro del área del conjunto marplatense pero el disparo fue bloqueado por un futbolista rival.

Por su parte, el equipo local tuvo dos chances para convertir: primero, a los 24, Tiago Serrago ejecutó un tiro y el arquero Agustín Marchesín atrapó la pelota mientras que después, a los 36, Federico Gino intentó anotar desde afuera del área pero su remate salió desviado por arriba del travesaño.

Aldosivi Boca
Boca venció a Aldosivi.

Boca venció a Aldosivi.

En tanto, Boca abrió el marcador en el último minuto del primer tiempo, cuando el chileno Carlos Palacios recuperó la pelota por el sector derecho y tras avanzar unos metros, lanzó un centro preciso hacia Di Lollo, quien anotó de cabeza.

En el segundo tiempo, Aldosivi careció de ideas claras para incomodar a Marchesín, aunque tuvo varias aproximaciones con el objetivo de empatar el partido, mientras que el conjunto de Russo perdió el control del juego especialmente por el nivel bajo de los mediocampistas.

En este marco, Serrago volvió a intentar anotar pero el arquero del Xeneize respondió nuevamente para evitar el empate del conjunto de Mar del Plata a los 77 minutos. Cuando el Tiburón continuaba acercándose al arco de Boca, Rodrigo Battaglia anotó de cabeza a los 80 después de un tiro de esquina ejecutado por Paredes.

Con el triunfo, los de Russo se sitúan en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos, a uno de Central Córdoba y a dos de Barracas Central, el líder del campeonato. Ahora, visitará a Rosario Central el 14 de septiembre a las 17:30 en un partido clave por los puestos de la tabla anual. Además, el Canalla todavía debe completar el partido contra Sarmiento en Junín, que fue suspendido este sábado en el entretiempo por las intensas lluvias.

El Xeneize también debe aguardar por el resultado del partido de River contra San Martín de San Juan, que se jugará este domingo a las 19:15 en el Monumental, ya que el conjunto de Marcelo Gallardo se ubica tercero en la tabla anual.

Por su parte, Aldosivi se encuentra último en la zona B del torneo con apenas tres puntos y necesita conseguir un triunfo urgentemente para respirar en la tabla anual y los promedios.

Mirá los goles de Boca a Aldosivi por el torneo Clausura 2025

Embed - EL XENEIZE VOLVIÓ A GANAR Y SUMÓ SU TERCER TRIUNFO AL HILO | Aldosivi 0-2 Boca | RESUMEN

Aldosivi vs. Boca, por el torneo Clausura 2025: formaciones

  • Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidaín, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi, Martín García; Tiago Serrago, Tomás Cervera y Matías García. DT: Mariano Charlier.
  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
