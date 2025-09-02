Boca mostró cómo será la remodelación de La Bombonera: "Comienza un nuevo capítulo" El club difundió imágenes de las remodelaciones en el estadio ubicado en Brandsen 805. “No es una obra más. Cada obra construye el camino hacia el club que soñamos”, anunciaron. Por







Boca anunció remodelaciónes en el ingreso a La Bombonera en Brandsen 805. AFA

Como viene haciendo desde que asumió la presidencia Juan Román Riquelme, Boca sigue con las remodelaciones de la Bombonera. En esa línea, en redes sociales mostraron cómo será la nueva obra en el estadio.

A través de la cuenta Obras Boca Jrs, difundieron un video donde vislumbra las remodelaciones en el ingreso a la Bombonera, conocida como Puerta 3, y ubicada en Brandsen 805. “No es una obra más. Es un nuevo capítulo en la historia de La Bombonera. Cada obra construye el camino hacia el club que soñamos”, anunciaron acompañado de un breve clip con la evolución de dicha esquina “con historia” y “una puerta icónica”.

En la inscripción del video remarcaron que “comienza un nuevo capítulo en la historia de la Bombonera” y tras ello dejaron entrever cómo quedará el acceso a la puerta principal de entrada al club y que también es uno de los lugares por el que los socios pueden llegar a sus ubicaciones en las plateas media y baja, en los partidos en el que el Xeneize hace de local.

Entre lo más destacable se observa la ampliación del ingreso con más accesos, una pantalla LED que cubre todo el frente de la puerta que estará colocada por debajo del escudo que porta la fachada, también colocarán un vidriado con el que se buscará modernizar uno de los ingresos que atrae mayor cantidad de turistas.

Estas obras son parte de un plan complementario que apunta a la ampliación de “la casa” del conjunto de La Ribera. “Construimos el club que soñamos”, completaron.

