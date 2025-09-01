Un entrenador argentino reveló que le gustaría dirigir a Boca: "Me preparo todos los días" Se trata de un DT que se encuentra sin equipo. También comparó al Xeneize con Real Madrid: "Están entre los más grandes del mundo". Por







Los futbolistas de Boca en uno de los entrenamientos de esta temporada. X: Boca Juniors

El entrenador Israel Damonte reconoció su deseo de dirigir a Boca y comparó al Xeneize con Real Madrid. Además, elogió a esos clubes y afirmó que se encuentran entre los más importantes del mundo.

En diálogo con el medio En Boca de Todos, Damonte, quien se encuentra libre tras dirigir a Sarmiento de Junín, expuso su intención de ser el DT del Xeneize y remarcó su formación para ocupar ese rol: "Me preparo todos los días para dirigir a Real Madrid y Boca es el Real Madrid hoy. Son los clubes más grandes de Argentina y están entre los más grandes del mundo. ¿A quién no le gustaría jugar o dirigir ahí?"

Israel Damonte Israel Damonte. Redes sociales En tanto, recordó una conversación que mantuvo con el entrenador Gustavo Alfaro, cuando éste fue el DT del equipo de La Ribera entre enero y diciembre de 2019. "Alfaro me decía que Boca es como una selección, pero todos los días. Con una selección, el país se paraliza esa semana. Boca es eso constantemente, una locura diaria", marcó.

Por otro lado, el exjugador de 43 años volvió a alabar al director técnico de River, Marcelo Gallardo: "Más allá de algunos momentos y de los resultados que quizás no se le han dado, para mí el mejor sigue siendo Gallardo. Es el mejor más allá de que el equipo no tiene el funcionamiento que él quiere, pero lo sigue demostrando año tras año y eso es importante".

Boca pierde a otro titular para el Torneo Clausura: quién lo reemplazará La seguidilla de victoria por parte de Boca entusiasma al equipo, pero tras el partido de Aldosivi, Miguel Ángel Russo recibió una mala noticia de cara a los próximos partidos: se confirmó la lesión de Agustín Marchesín ¿Cuánto tiempo quedará afuera y quién lo reemplazará?

El Xeneize le ganó 2 a 0 a Aldosivi, en Mar del Plata, y sumó su tercera victoria al hilo en el Torneo Clausura, pero la salida del arquero sobre el final del encuentro le genera otro dolor de cabeza al entrenador ya que es el segundo titular que se lesiona y deberá buscar su reemplazo. Según trascendió, el guardameta sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedará fuera de las canchas entre 15 y 20 días, por lo que, con el parate de la doble fecha FIFA por Eliminatorias de cara al Mundial 2026 se perdería el próximo encuentro del Torneo Clausura. El choque será frente a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito el domingo 14 de septiembre desde las 17.30 por el Interzonal de la octava fecha del certamen local.