Boca pierde otro titular para el Torneo Clausura: quién lo reemplazará

Tras revertir la racha negativa, Miguel Ángel Russo logró cambiarle la cara al equipo, pero ahora se le suma un dolor de cabeza para el armado del equipo de cara a las próximas fechas.

Marchesín sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedará fuera de las canchas entre 15 y 20 días

Marchesín sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedará fuera de las canchas entre 15 y 20 días

La seguidilla de victoria por parte de Boca entusiasma al equipo, pero tras el partido de Aldosivi, Miguel Ángel Russo recibió una mala noticia de cara a los próximos partidos: se confirmó la lesión de Agustín Marchesín ¿Cuánto tiempo quedará afuera y quién lo reemplazará?

Di Lollo puso el 1 a 0 parcial frente a Aldosivi en Mar del Plata
Video: el tremendo cabezazo de Di Lollo para poner a Boca en ventaja sobre Aldosivi

El Xeneize le ganó 2 a 0 a Aldosivi, en Mar del Plata, y sumó su tercera victoria al hilo en el Torneo Clausura, pero la salida del arquero sobre el final del encuentro le genera otro dolor de cabeza al entrenador ya que es el segundo titular que se lesiona y deberá buscar su reemplazo.

El choque será frente a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito el domingo 14 de septiembre desde las 17.30 por el Interzonal de la octava fecha del certamen local.

Cómo fue la lesión de Agustín Marchesín y quién podría reemplazarlo

La lesión de Agustín Marchesín se produjo sobre el final de la victoria ante Aldosivi cuando el arquero campeón de América con la Selección argentina en 2021 recibió la pelota en su área, quiso salir jugando, eludiendo al delantero Facundo De La Vega, recortó para adentro con una gambeta, pero tras el pase a su compañero pidió el cambio, acusando un dolor en la pierna derecha.

Durante la transmisión se pudo ver que hizo el gesto de “me rompí” a sus compañeros no bien cayó al césped.

En dicho choque, su lugar lo tomó Leandro Brey, por lo que sería el mismo que juegue en los próximos choques que el ex – Lanús esté fuera del mismo. El juvenil de 23 años, es el primer futbolista en carpeta de Russo, por encima de Sergio “Chiquito” Romero, quien perdió terreno tras su lesión que lo marginó durante varios meses y quedó por detrás de Brey e incluso Javier García.

