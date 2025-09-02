Fuentes del club informaron a C5N que el DT del Xeneize se sometió a exámenes médicos "como es habitual". Fue luego del entrenamiento de este martes.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo , se realizó estudios médicos de rutina en un instituto de salud porteño luego de la práctica de este martes y generó preocupación en el Xeneize. La salud del DT provocó inquietud e incluso su exasistente técnico Hugo Gottardi había advertido que lo observa "demacrado".

Fuentes de Boca informaron a este medio que el entrenador de 69 años ingresó a un instituto de salud porteño para someterse a una serie de exámenes médicos. "Se fue a hacer estudios de rutina como es habitual" , expresaron.

En tanto, aunque no aclararon si sufre una infección urinaria como trascendió, desde el entorno del DT confirmaron a este medio que padece ese inconveniente de salud.

Por otro lado, Gottardi, quien fue su histórico ayudante, se había referido a la salud de Russo en diálogo con Radio del Plata: "Lo veo cansado. Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y para mí está bien, pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes". El DT había sido diagnosticado con cáncer de próstata en 2017 mientras dirigía a Millonarios de Colombia y luego se recuperó.

"Miguel ama Boca, ama el mundo Boca. Cuando lo volvieron a llamar, fue de cabeza, porque él ama todo eso, así que va a seguir en eso. Está mejor ahora porque los triunfos acomodan todo" , agregó en esta línea.

Por su parte, en diálogo con DSports Radio el hijo del DT, el jugador Ignacio Russo, afirmó en agosto que su padre se encuentra en buen estado y explicó: "Mi papá está bien de salud, contento y feliz. Se hablan muchas cosas de más, pero el mundo Boca es así".

Boca pierde otro titular para el Torneo Clausura

La seguidilla de victoria por parte de Boca entusiasma al equipo, pero tras el partido de Aldosivi, Miguel Ángel Russo recibió una mala noticia de cara a los próximos partidos: se confirmó la lesión de Agustín Marchesín ¿Cuánto tiempo quedará afuera y quién lo reemplazará?

El Xeneize le ganó 2 a 0 a Aldosivi, en Mar del Plata, y sumó su tercera victoria al hilo en el Torneo Clausura, pero la salida del arquero sobre el final del encuentro le genera otro dolor de cabeza al entrenador ya que es el segundo titular que se lesiona y deberá buscar su reemplazo.

Según trascendió, el guardameta sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedará fuera de las canchas entre 15 y 20 días, por lo que, con el parate de la doble fecha FIFA por Eliminatorias de cara al Mundial 2026 se perdería el próximo encuentro del Torneo Clausura.

El choque será frente a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito el domingo 14 de septiembre desde las 17.30 por el Interzonal de la octava fecha del certamen local.