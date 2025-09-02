2 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Boca: Miguel Ángel Russo se realizó estudios de rutina y generó preocupación

Fuentes del club informaron a C5N que el DT del Xeneize se sometió a exámenes médicos "como es habitual". Fue luego del entrenamiento de este martes.

Por
Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

Redes sociales

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, se realizó estudios médicos de rutina en un instituto de salud porteño luego de la práctica de este martes y generó preocupación en el Xeneize. La salud del DT provocó inquietud e incluso su exasistente técnico Hugo Gottardi había advertido que lo observa "demacrado".

Boca anunció remodelaciónes en el ingreso a La Bombonera en Brandsen 805.
Te puede interesar:

Boca mostró cómo será la remodelación de La Bombonera: "Comienza un nuevo capítulo"

Fuentes de Boca informaron a este medio que el entrenador de 69 años ingresó a un instituto de salud porteño para someterse a una serie de exámenes médicos. "Se fue a hacer estudios de rutina como es habitual", expresaron.

En tanto, aunque no aclararon si sufre una infección urinaria como trascendió, desde el entorno del DT confirmaron a este medio que padece ese inconveniente de salud.

Miguel Ángel Russo

Por otro lado, Gottardi, quien fue su histórico ayudante, se había referido a la salud de Russo en diálogo con Radio del Plata: "Lo veo cansado. Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y para mí está bien, pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes". El DT había sido diagnosticado con cáncer de próstata en 2017 mientras dirigía a Millonarios de Colombia y luego se recuperó.

"Miguel ama Boca, ama el mundo Boca. Cuando lo volvieron a llamar, fue de cabeza, porque él ama todo eso, así que va a seguir en eso. Está mejor ahora porque los triunfos acomodan todo", agregó en esta línea.

Por su parte, en diálogo con DSports Radio el hijo del DT, el jugador Ignacio Russo, afirmó en agosto que su padre se encuentra en buen estado y explicó: "Mi papá está bien de salud, contento y feliz. Se hablan muchas cosas de más, pero el mundo Boca es así".

Boca pierde otro titular para el Torneo Clausura

La seguidilla de victoria por parte de Boca entusiasma al equipo, pero tras el partido de Aldosivi, Miguel Ángel Russo recibió una mala noticia de cara a los próximos partidos: se confirmó la lesión de Agustín Marchesín ¿Cuánto tiempo quedará afuera y quién lo reemplazará?

El Xeneize le ganó 2 a 0 a Aldosivi, en Mar del Plata, y sumó su tercera victoria al hilo en el Torneo Clausura, pero la salida del arquero sobre el final del encuentro le genera otro dolor de cabeza al entrenador ya que es el segundo titular que se lesiona y deberá buscar su reemplazo.

Según trascendió, el guardameta sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedará fuera de las canchas entre 15 y 20 días, por lo que, con el parate de la doble fecha FIFA por Eliminatorias de cara al Mundial 2026 se perdería el próximo encuentro del Torneo Clausura.

El choque será frente a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito el domingo 14 de septiembre desde las 17.30 por el Interzonal de la octava fecha del certamen local.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los futbolistas de Boca en uno de los entrenamientos de esta temporada.

Un entrenador argentino reveló que le gustaría dirigir a Boca: "Me preparo todos los días"

Marchesín sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedará fuera de las canchas entre 15 y 20 días

Boca pierde otro titular para el Torneo Clausura: quién lo reemplazará

Di Lollo puso el 1 a 0 parcial frente a Aldosivi en Mar del Plata

Video: el tremendo cabezazo de Di Lollo para poner a Boca en ventaja sobre Aldosivi

Boca derrotó a Aldosivi.
play

Boca venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata y encadenó su tercer triunfo consecutivo

Boca jugará sin público visitante desde las 14:30 en Mar del Plata frente a Aldosivi

Boca no quiere cortar la racha y va por su tercer triunfo consecutivo ante Aldosivi

Su rendimiento encendió el interés internacional.

Fue relegado en Boca y ahora sale millones: seguirá su carrera en Europa

Rating Cero

La cantante se volvió viral por su comentario en La Voz Argentina.

El filoso comentario de Lali Espósito previo a las elecciones: "Voten bien"

En Netflix se estrenó una película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix.
play

Esta es la película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix: de cuál se trata

¿Reconciliados?, ¿cuál es la pareja entre un argentino y una reconocida cantante que tiene a todos en vilo?

¿Reconciliados? Cuál es la pareja entre un argentino y una famosa cantante que tiene a todos en vilo

Tras salir de la prisión por un crimen que no cometió, un hombre se reconectará con su familia a través de su pequeña sobrina.
play

Está en Netflix, es un drama turco y muchos se sienten identificados con su trama

Tom Holland reveló que padece TDAH y dislexia.

Tom Holland reveló que padece TDAH y dislexia: "Me siento un poco intimidado"

El Indio Solari presenta Brutto.

Indio Solari presenta Brutto, una exposición de Arte Digital

últimas noticias

Desde el comienzo del Gobierno de Milei, cerraron 15 mil empresas en el sector privado. 

Industriales pymes reclamaron diálogo al Gobierno para evitar una "catástrofe mayor" del empleo

Hace 22 minutos
La cantante se volvió viral por su comentario en La Voz Argentina.

El filoso comentario de Lali Espósito previo a las elecciones: "Voten bien"

Hace 26 minutos
La denuncia se realizó por presunto espionaje ilegal a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Denuncia de espionaje ilegal a Karina Milei: el fiscal abre investigación, pero sin allanar a periodistas

Hace 32 minutos
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

Boca: Miguel Ángel Russo se realizó estudios de rutina y generó preocupación

Hace 33 minutos
Preocupación en los consorcios: la morosidad en expensas escaló al 17%

Preocupación en los consorcios: la morosidad en expensas escaló al 17%

Hace 39 minutos