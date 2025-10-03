3 de octubre de 2025 Inicio
El futbolista de la Selección argentina que podría jugar en la Premier League a cambio de 80 millones

El mediocampista divide intereses entre Real Madrid y Chelsea. A sus 21 años se encuentra transitando un muy buen inicio de temporada.

Clubes europeos observan con atención cada movimiento de un jugador argentino.

Nico Paz vuelve a sonar con fuerza en el mercado internacional. El mediocampista de la Selección argentina está en la órbita de la Premier League y, según la información que está circulando en este momento, una nueva oferta millonaria podría cambiar el rumbo de su carrera.

Se conoció la pelota oficial del Mundial 2026: el homenaje a los países anfitriones y la presentación de Messi

Chelsea se suma a la lista de interesados con una propuesta que rondaría los 80 millones de euros. En el Real Madrid observan con atención cada movimiento. El club “merengue” mantiene un porcentaje de sus derechos y conserva la opción de recomprarlo por una cifra muy inferior a la que hoy se menciona desde Inglaterra. Esta situación los convierte en el actor clave de la operación, ya que cualquier negociación depende de la decisión de la dirigencia presidida por Florentino Pérez.

El presente de este jugador en el Como lo confirma como una de las revelaciones más destacadas del fútbol europeo. A sus 21 años, el volante surgido en la cantera madridista suma goles, asistencias y un nivel de juego que lo ubica entre las promesas más buscadas. Su rendimiento no solo despierta interés en Inglaterra, sino que también mantiene abierta la puerta a un posible regreso a la Casa Blanca.

Con este escenario, el futuro del argentino se debate entre un regreso a Madrid para reforzar el mediocampo de Xabi Alonso o un salto definitivo a la Premier League, donde gigantes como Chelsea están dispuestos a invertir fuerte.

Los números de Nico Paz en su carrera

El recorrido de Nico Paz comenzó en las inferiores del Real Madrid, donde sumó 54 partidos oficiales, 12 goles y 8 asistencias en tres temporadas. Su progresión le permitió debutar con el primer equipo en 2023-24, año en el que disputó 8 encuentros y convirtió 1 tanto, además de consagrarse campeón de la Supercopa de España, LaLiga y la Champions League.

La etapa en Como lo consolidó en el fútbol italiano. En la campaña 2024-25 acumuló 35 partidos, 6 goles y 9 asistencias, mientras que en la actual 2025-26 ya registra 6 apariciones con 3 tantos y 3 pases decisivos. En total, su paso por el club del lago incluye 41 compromisos, 9 goles y 12 asistencias, confirmando su impacto inmediato en el Calcio.

En el recuento total, Nico Paz lleva disputados 102 partidos oficiales a nivel profesional, con un balance de 23 goles y 20 asistencias. A esas marcas se suman los títulos que ganó hasta el momento: dos Copas del Rey Juvenil, una Copa de Campeones, la Supercopa de España, LaLiga y la Champions League, todos con la camiseta del Real Madrid.

