Lionel Messi llegó a Argentina tras su gira por India para pasar las Fiestas en Rosario

Como cada año, el capitán de la Selección argentina arribó en vuelo privado junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos para festejar Navidad y Año Nuevo. Llega tras un accidentado paso por el país asiático y de celebrar la "Messi Cup" en Estados Unidos.

Messi pasará las fiestas en Funes y se quedará hasta enero

Luego de una breve, pero accidentada gira por India, Lionel Messi regresó a la Argentina junto a su familia para pasar las fiestas en su Rosario natal, como lo hace cada año desde que emigró a España.

El 10 de la Selección argentina sorprendió con su voto.
Se entregaron los premios The Best: a quién votó Messi

Según trascendió, el capitán de la Selección argentina aterrizó en el Aeropuerto de Sauce Viejo en un vuelo privado acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, modificando su logística habitual, ya que el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) permanece cerrado por tareas de remodelación.

Si bien en un principio trascendió que iba a llegar a las 8, se informó que hubo un breve retraso finalmente arribó pasada las10 de este miércoles, donde lo esperaba una multitud de fanáticos para intentar recibir un saludo del ídolo argentino. Después que complete los trámites migratorios y de seguridad en la terminal santafesina, el futbolista se trasladará vía terrestre hasta el country en Funes, donde pasa sus días cuando comienza las vacaciones.

La intención del campeón del mundo es pasar unos días en su ciudad natal para festejar Navidad y Año Nuevo junto a sus seres queridos y, quedarse, en principio, hasta el 3 de enero para celebrar el casamiento de su hermana menor, María Sol, quien está en pareja desde hace años con Julián “Tuli” Arellano, integrante del cuerpo técnico de la categoría Sub 19 de Inter Miami.

El regreso del rosarino a Estados Unidos, sería durante la segunda semana de enero, en sintonía con el calendario competitivo de Inter y el inicio de la pretemporada.

Caos y destrozos en India por la estatua de Lionel Messi

La presentación de la estatua en homenaje a Lionel Messi en la India terminó en escándalo y con la detención del organizador del evento que se llevó a cabo en el estadio Salt Lake de Calcuta. El capitán de la Selección argentina se hizo presente en el lugar, pero decidió retirarse debido a la fuerte desorganización, hecho que generó la furia de los presentes, quienes causaron destrozos y caos en el lugar.

Messi ni siquiera pudo acercarse a la tribuna y solo alcanzó a estar 10 minutos en el lugar, tiempo suficiente para que la seguridad del astro argentino confirmara que no estaban dadas las condiciones para su permanencia y decidiera rápidamente retirarlo del estadio, al que había asistido junto a Rodrigo de Paul y Luis Suárez.

La situación alcanzó el punto máximo de descontrol cuando políticos locales y sus familias rodearon a Messi en el campo, impidiendo cualquier contacto con el público. Como consecuencia de lo sucedido, la policía informó que detuvieron al organizador principal del espectáculo.

