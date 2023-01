Messi: "Ganamos la Copa del Mundo, ya está, no queda nada"

Uno de los videos virales de los festejos lo muestra a Messi saludando a su familia, que estaba en la tribuna del estadio Lusail, y diciendo "ya está, ya está". "Se lo dije a Antonela, a mi familia, después de tanto tiempo y tanto sufrimiento", contó Messi.

"He recibido muchísimas críticas de todos los colores y sé que mi familia sufría igual que yo, o más incluso. No tanto porque no se daba, sino por las cosas injustas que se dijeron hacia mi persona y sobrepasaban lo futbolístico. Era como cerrar el círculo: ganamos la Copa América y el Mundial, ya está, no queda nada", aseguró.

"Es difícil de explicar lo que sentí en ese momento", contó el capitán en relación al penal que marcó Gonzalo Montiel para sellar el título. "Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo estás ido, disfrutando de no poder creer que al final lo conseguimos. Llegar a ese momento fue lo máximo", aseguró.

Lionel Messi en Urbana Play 30-01-23 Captura de pantalla

Una de las imágenes que se replicó en tatuajes y remeras fue la de Messi besando la Copa del Mundo. "La vi ahí y no podía no hacer lo que hice, porque la Copa me llamaba: 'Ya está, vení, agarrame que ahora sí me podés tocar'. Y la vi ahí que brillaba, que sobresalía en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar", recordó.

"Veo los videos y hasta el día de hoy me emociono. Veía videos de la gente festejando en el momento que somos campeones, grupos familiares viendo el partido, o amigos, gente que se juntaba para ver la final y cómo festejaban cuando Cachete hace el gol. Es muy emocionante", reconoció el delantero del PSG.

"La final de 2014 siempre va a estar ahí, pero esto es un consuelo enorme. No se borra, pero sí queda a un costado", reflexionó Messi. "Es como si fuera una película que termina con el final feliz. Creo que si hubiese elegido un momento para que se dé lo del Mundial, hubiera elegido este", concluyó.

Messi contó cómo fue la charla con Antonela Roccuzzo antes de la final del Mundial Qatar 2022

Lionel Messi explicó que a lo largo de todo el mundial "estaba muy relajado" y sentía que "estaba bien y estábamos haciendo todo para que se dé". Al mismo tiempo, reveló lo que la noche anterior habló con la madre de sus tres hijos.

"Seguimos lo que veníamos haciendo durante todo el Mundial. Hablábamos antes de dormir, pero sin tocar mucho el partido. Hicimos la rutina que veníamos haciendo cada día antes de los partidos, pero estaba muy tranquilo, dormí muy bien. Tenía una tranquilidad muy grande y lo supe manejar muy bien", reconoció.

Messi Antonela Redes sociales

Messi reveló sus charlas secretas con Riquelme durante el Mundial Qatar 2022

El capitán argentino reveló su frecuente diálogo con Juan Román Riquelme y que se comunicó con él tras el partido con Países Bajos por los cuartos de final, cuando emuló al célebre festejo del Topo Gigio. "Hablé con él después del partido, en realidad le escribía siempre y hablaba con él, durante todos los años", detalló.

"Él también había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona y comentamos eso también. Román siempre que habla de mí tiene títulos de ese estilo y hablamos muy seguido", sostuvo.

Mundial Qatar 2022: qué sintió Messi tras el Topo Gigio a Van Gaal y el "andá pa' allá"

Leo también reveló varias intimidades, entre ellas, cómo vivió las repercusiones del partido ante Países Bajos y sus cruces con el DT y Weghorst, el delantero neerlandés.

"Fue natural, reaccioné de esa manera. Habían pasado muchísimas cosas adentro de la cancha con ese jugador y un par más. Tensiones, roces, cruces, que se ponga el partido así, la calentura con el árbitro también. Era muy reciente", comentó el crack sobre lo ocurrido con el entrenador neerlandés.

"Cuando termina, obviamente no me gusta lo que hice, el 'andá pa' allá' y todo eso, pero son momentos de mucha tensión y nerviosismo y pasa todo muy rápido. En realidad no estaba nada pensado, se fue dando. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también", reflexionó Messi.