Mundial Qatar 2022: qué sintió Messi tras el Topo Gigio a Van Gaal y el "andá pa' allá"

"No me gustó, pero son cosas que pasan", contó Messi, sobre su cruce con Van Gaal y Weghorst en el partido ante Países Bajos.

"Fue natural, reaccioné de esa manera. Habían pasado muchísimas cosas adentro de la cancha con ese jugador y un par más. Tensiones, roces, cruces, que se ponga el partido así, la calentura con el árbitro también. Era muy reciente", reflexionó sobre la famosa frase "Andá pa' allá, bobo" que le dedicó al defensor.

"Cuando termina, obviamente no me gusta lo que hice, pero son momentos de mucha tensión y nerviosismo y pasa todo muy rápido. En realidad no estaba nada pensado, se fue dando. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también", concluyó Messi.

Messi reveló sus charlas secretas con Riquelme durante el Mundial Qatar 2022

El capitán también reveló su frecuente diálogo con Juan Román Riquelme y que se comunicó con él tras el partido con Países Bajos por los cuartos de final, cuando emuló al célebre festejo del Topo Gigio. "Hablé con él después del partido, en realidad le escribía siempre y hablaba con él, durante todos los años", detalló.

"Él también había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona y comentamos eso también. Román siempre que habla de mí tiene títulos de ese estilo y hablamos muy seguido", sostuvo.

Messi y Riquelme jugaron juntos en la Selección argentina por primera vez el 9 de octubre de 2005 en el Monumental. La Albiceleste ganó 2 a 0, con un gol de Román de penal, tras una falta cometida al rosarino. Jugaron 27 partidos juntos, que incluyeron el título olímpico en Beijing 2008.