Sorpresa de Shanghái: Valentin Vacherot, el tenista 200 del ranking que llegó a la semifinal del Masters 1000

El monegasco, actual 204 del mundo, se metió entre los cuatro mejores del torneo luego de ingresar desde la qualy y conseguir las victorias más importantes de su carrera. Ahora, buscará la final frente al exnúmero 1, el serbio Novak Djokovic.

Apenas tenía ocho victorias oficiales en su carrera al momento de llegar a la qualy del Masters 1000 de Shanghái , al cual llegó luego de un año positivo a nivel Challenger. Pudo entrar al cuadro principal, pero el draw no era nada sencillo. Sin embargo, pasó a las semifinales por primera vez en su carrera, pero el logro no solo es para él, sino que para una nación entera. Valentin Vacherot llevó al tenis a ser nuevamente noticia en Mónaco.

Tiene 26 años y es el segundo tenista con ranking más bajo en alcanzar esta instancia de un torneo categoría M1000 desde 1990 . Lo curioso es que su entrenador es Benjamin Balleret, un exjugador de Mónaco, el cual llegó a cuartos de este mismo torneo. Además, es primo de Arthur Rinderknech , quien buscará las semifinales del torneo ante Félix Auger-Aliassime .

La participación de Vacherot no pasó desapercibida porque, luego de la qualy, en primera ronda ya tuvo un fuerte desafió y eliminó al serbio Laslo Djere . En segunda, sacó al preclasificado 14, Alexandar Bublik ; en tercera ronda fue muy superior a Tomas Machac , quien debió retirarse por lesión; en octavos de final superó a Tallon Griekspoor , y en cuartos de final se deshizo de Holger Rune.

Actualmente, Valetin ocupa el puesto número 204, exactamente 200 menos que su próximo rival, el serbio Novak Djokovic , quien se convirtió en uno de los cuatro mejores tenistas del certamen asiático. Así, el monegasco se enfrentará por segunda vez a un top 10, ya que previamente había perdido ante Grigor Dimitrov en Montecarlo 2024.

Lo más destacado de su carrera hasta el momento era la segunda ronda en el Masters 1000 de Montecarlo en 2025, al cual entró a través de una wild card otorgada por los organizadores del torneo. Lugo cayó ante Grigor Dimitrov nuevamente, pero esta vez él ostentaba el puesto 18 del ranking ATP. Ya había logrado pasar la qualy de un torneo importante al clasificar a Roland Garros en 2024, pero se encontró con un sólido Alejandro Davidovich Fokina, quien lo barrió en cuatro sets.

“Llegué a Shanghái sin saber qué podría jugar la fase clasificatoria y ahora estoy en semifinales. Estoy viviendo un sueño. Fue difícil dejar de pensar en el momento decisivo, sobre todo sabiendo que una victoria habría valido la pena entrar en el top 100”, indicó, luego de sacar del certamen a Rune.

Gracias a esta participación y al nivel presentado en el torneo ingresó al top 100 por primera vez y subió a la ubicación 92. Pero puede seguir avanzando siempre y cuando gane en las siguientes instancias. No es cosa menor lograr la seguidilla y más en torneos que te posicionan por la categoría.

En las redes sociales suele utilizarse la frase “esto pasó mientras dormías” referido al torneo asiático que se disputa de madrugada para Argentina, pero en Mónaco era de mañana y todos estaban prendidos al televisor porque es histórico y quedó evidenciado en el festejo del tenista, quien no solo se tiró el piso, sino que rompió en llanto en el banco.

Este es su máximo logro como tenista y ya suma 13 victorias oficiales con una sola derrota. Si bien, en su mente arrolladora, una victoria contra Djokovic sería lo más deseado, ya entró en la historia de su país y su carrera promete seguir rompiendo barreras para el tenis de Mónaco.