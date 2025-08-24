Se corrió la Media Maratón de Buenos Aires con un récord de más de 27 mil participantes Es uno de los eventos más importantes de la agenda del atletismo local, engalanado con la presencia de figuras de atletismo de élite internacional. Recorrido y cortes de calles. Por







La Media Maratón de Buenos Aires 2025 cuenta con servicios médicos y puestos de hidratación. C5N

Más de 27 mil corredores participaron este domingo 24 de agosto en la Media Maratón de Buenos Aires 2025, que tiene como punto de largada y llegada la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en el barrio de Palermo. El evento, que comenzó a las 8, es uno de los puntos más importantes de la agenda del atletismo local, engalanado con la presencia de figuras de atletismo de élite internacional.

Los trabajos previos para el recorrido de 21 kilómetros empezaron el sábado, por lo que ya varias de las calles de la carrera estaban vedadas al tránsito. La Media Maratón atravesará zonas de los barrios de Monserrat, Microcentro, Retiro, Recoleta y Palermo.

La Media Maratón de Buenos Aires es la carrera más convocante de la Argentina, con representantes de todas las provincias, y un importante número de corredores del exterior. La competencia forma parte del Campeonato Argentino de Medio Maratón y está incluida en el calendario internacional de la World Athletics como Label Race, lo que la posiciona entre las diez mejores pruebas del mundo según la federación. Además, la Media Maratón de Buenos Aires sirve como antesala de la Maratón Internacional de la Ciudad, prevista para el 21 de septiembre, que celebrará su 41° aniversario.

El ugandés Jacob Kiplimo volvió a ganar y bajó el récord del circuito a 58' 29''. Además, la argentina Florencia Borelli redujo la mejor marca sudamericana a 1h9’21”. Por su parte, Laureano Rosas fue el primer argentino en cruzar la meta.

Recorrido de la Media Maratón de Buenos Aires 2025 La Media Maratón de Buenos Aires inicia en Dorrego, después irán por Avenida Figueroa Alcorta, y luego por 9 de Julio y Avenida Independencia. Luego, los corredores van por microcentro, y para finalizar pasarán por Paseo Colón y Avenida Libertador. La línea de llegada coincide con el punto de inicio, en los bosques de Palermo.

Media Maratón 21 k Buenos Aires 2025 El recorrido de la Media Maratón de Buenos Aires 2025. Maratón de Buenos Aires Media Maratón de Buenos Aires 2025: qué calles estarán cortadas este domingo Las calles que estarán cortadas debido a la Media Maratón de Buenos Aires 2025 son las siguientes: Cierre total de Avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre Avenida Dorrego y Julio Argentino Noble, el día sábado 23 de agosto y en el horario de 14.00 a 16.00 horas del día siguiente.

Cierre total de las salidas de Avenida Dorrego y Avenida Sarmiento de la autopista Illia, sentido centro, entre las 5 y las 12 del domingo.

Cortes totales y momentáneos iniciarán en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Avenida del Libertador, Carlos Pellegrini, Avenida Corrientes, Avenida Leandro N. Alem Sur (sin afectar carriles exclusivos de Metrobús), Avenida Rivadavia, Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, Carlos Pellegrini, Bernardo de Irigoyen, Avenida Belgrano, Avenida Presidente Julio A. Roca, Avenida Hipólito Yrigoyen, Avenida Paseo Colón Sur (sin afectar carriles exclusivos de Metrobús), Avenida Independencia, Avenida 9 de Julio (sentido norte, sin afectar carriles exclusivos de Metrobús), Arroyo, Carlos Pellegrini y Avenida Sarmiento, y cierres totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales a la hora del paso de los participantes, el domingo en el horario de 8 a 12.