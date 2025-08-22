Pumas-All Blacks: por primera vez se aplicará el derecho de admisión en un evento deportivo ajeno al fútbol El programa Tribuna Segura se aplicará en el encuentro entre el seleccionado nacional de rugby y el equipo neozelandés en Vélez. Por







Será el primer evento deportivo ajeno al fútbol en el que se aplicará el programa Tribuna Segura. Redes Sociales

El partido de rugby que disputarán Los Pumas ante los All Blacks de Nueva Zelanda en el estadio de Vélez Sarsfield será el primer evento deportivo ajeno al fútbol en el que se aplicará el programa Tribuna Segura en la Ciudad.

La subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Ministerio de Seguridad porteño será el organismo encargado de la aplicación del programa que permite detectar, a través de la identificación vía DNI de los asistentes al estadio, a aquellas personas que tengan pedido de captura o estén impedidas de ingresar a los eventos.

Desde enero de 2025 hasta mediados de agosto, el programa permitió la captura de 42 personas con causas judiciales pendientes, en los 224 partidos de fútbol disputados. Los delitos por los que los detenidos estaban prófugos eran homicidio (4), secuestro (2), robo (10), abuso sexual (5), drogas (3), estafas (3), usurpación (1) y lesiones (2), entre otros.Estas 42 detenciones en lo que va del 2025 superan a todas las realizadas durante el 2024, que fueron 40.

La Ciudad cuenta con una base de datos propia de personas con impedimento preventivo de acceso y concurrencia a partidos de fútbol, que se suma al programa nacional de Tribuna Segura. Este registro se actualiza cada semana. A mediados de agosto, en la Ciudad, había 9.390 ingresados, lo que representa la mitad del listado del listado a nivel nacional, que cuenta con 19.800.

De esos 9.390 impedidos, 1.950 no pueden ingresar a los estadios por ejercer la actividad denominada “trapito”. El impedimento a esta actividad ilícita se inició con la gestión de Jorge Macri en diciembre del 2023.