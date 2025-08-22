22 de agosto de 2025 Inicio
La Ciudad controlará a los deudores alimentarios morosos en el partido entre Los Pumas y All Blacks en Vélez

La subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos se encargará del operativo este sábado en el estadio José Amalfitani.

Los morosos no podrán ingresar a ver el partido del seleccionado nacional de rugby.

La Ciudad controlará a los deudores alimentarios morosos en el partido que la selección argentina de rugby, Los Pumas, disputará frente a los All Blacks de Nueva Zelanda por el Rugby Championship en el estadio de Vélez Sarsfield.

De esta forma, quienes figuren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) no podrán ingresar al estadio José Amalfitani de Liniers. Es la primera vez que se realizará un operativo de estas características en un encuentro de este deporte.

Desde marzo de este año, el Gobierno porteño lleva adelante operativos de control en espectáculos masivos para impedir que las personas que incumplen con sus obligaciones alimentarias puedan acceder a actividades recreativas.

La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad porteño, comenzó en estadios de fútbol y recientemente se extendió como prueba piloto a recitales musicales, en el marco de la reforma de la Ley N.º 269 mediante la Ley N.º 6.771, sancionada en diciembre de 2024.

Cómo será el operativo en el partido de Los Pumas

El opeativo se realizará este sábado en el partido de Los Pumas, en Liniers, y el dispositivo de control estará a cargo de personal policial, que solicitará aleatoriamente el DNI a quienes concurren al partido. Si se comprueba que una persona figura en el RDAM, se labrará un acta y se le denegará el acceso a espectáculos masivos en la Ciudad hasta tanto regularice su situación ante el juzgado correspondiente.

Desde el inicio de los controles se identificaron a 18 deudores morosos en encuentros de fútbol y a dos más en un recital de Los Piojos en el estadio Monumental, en junio pasado: 20 en total. Está previsto que estos operativos se extiendan próximamente a otros eventos masivos, como carreras de automovilismo, partidos de básquet y de clubes de rugby.

Sobre el Registro de Deudores Morosos

Actualmente, el RDAM de Buenos Aires cuenta con cerca de 3.000 personas inscriptas, dentro de un total de más de 11.500 registrados a nivel nacional. Además, la Ciudad mantiene convenios con 13 provincias para intercambiar información y asegurar que los controles tengan alcance federal, sin importar la jurisdicción donde se haya dictado la medida judicial contra el infractor.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, destacó: “Para nosotros los chicos y adolescentes son prioridad. Garantizar la cuota alimentaria significa garantizar derechos. Nuestro objetivo con estos operativos es generar conciencia, pero también dejar en claro que en la Ciudad las obligaciones no se negocian”.

