A qué hora juega River vs. Belgrano, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo Con dos cambios obligados por las bajas de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, el conjunto Millonario irá en búsqueda de la cuarta victoria al hilo desde la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet. Por + Seguir en







Desde las 18, River recibirá a Belgrano en el Estadio Monumental por la 13° fecha del Torneo Apertura

Tras el parate de la fecha FIFA, River recibirá este domingo a Belgrano en el Monumental, en el marco de la 13ª fecha del Torneo Apertura, donde el conjunto del Millonario buscará mantener la racha positiva de local desde la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet y el Pirata intentará dar el golpe en Núñez y superarlo en la Zona B.

Más allá que los de Núñez no está brindando su mejor versión futbolística, desde el cambio de entrenador, el Chacho logró cosechar tres victorias al hilo por lo que el equipo sumó 13 de los últimos 15 puntos en juego, lo que le permitió acomodarse tanto en la tabla de su grupo como en la anual.

En la previa al debut de la Copa Sudamericana, Coudet deberá realizar dos cambios obligatorios respecto al equipo que le ganó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto como visitante: no podrá contar con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Cachete se recupera de un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, mientras que el Huevo llegó a las cinco amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión ante el Pirata.

En ese caso, el lateral derecho será reemplazado por Fabricio Bustos, mientras que el sector izquierdo tendrá el regreso de Matías Viña el primer equipo. Sin embargo, el cuerpo técnico también analiza posibles variantes en ataque.

En ese caso, Sebastián Driussi, quien ya marcó dos goles en este incipiente ciclo, parece inamovible, por lo que entre Ian Subiabre y Maxi Salas pelean por un lugar en la delantera, y metros más atrás Joaquín Freitas, Juan Fernando Quintero y Kendry Páez también luchan por un lugar en el 11 inicial.