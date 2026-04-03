Quién es Abril Duhalde, la sobrina nieta del expresidente que competirá por ser Miss Universo Argentina Con más de 17 años en el mundo del modelaje, la familiar de Eduardo Duhalde es una de las candidatas para representar al país en el certamen internacional. + Seguir en







La nieta de Duhalde decidió dejar de lado su apellido y hacer su propio camino.

La modelo Abril Duhalde, de 23 años, se convirtió en la Miss Universo CABA y competirá para representar al país en el certamen internacional más importante de belleza. La flamante ganadora tiene una historia muy particular: su apellido no pasa desapercibido en la historia de Argentina.

Abril es sobrina nieta de Eduardo Duhalde, expresidente argentino que asumió luego la crisis de 2001 y gobernó desde el año 2002 al 2003. Es licenciada en diseño de indumentaria y modelo desde la infancia. Con un pasado como azafata en El Trece y un fuerte presente en redes, será la encargada de representar a CABA en la final de Miss Universo Argentina 2026, que se estará celebrando este 25 de mayo.

Abril Duhalde Duhalde se convirtió en Miss Universo CABA con 23 años. "Dije que no iba a llorar. Mi niña interior y yo estamos llorando de alegría. Detrás de este título hay mucho trabajo, sueños, esfuerzos y aprendizaje", expresó, tras coronarse en la Ciudad. Su camino en el mundo del espectáculo comenzó hace mucho tiempo, ya que se desempeña como modelo desde los 8 años. A lo largo de su carrera, ha participado en campañas gráficas, desfiles, videoclips y diversos programas de televisión. Muchos televidentes la recuerdan por su carisma como azafata y guardavidas en el ciclo televisivo The Balls, donde trabajó inicialmente bajo la conducción de Guido Kaczka y luego con Benjamín Vicuña.

Como les conté, ¡fueron meses de preparación! Y vamos con todo y muchas producciones, porque el Posee más de 17 años en el mundo del modelaje. Más allá de las pasarelas, Abril es licenciada en diseño de indumentaria y una activa creadora de contenido digital con una comunidad de más de 70 mil seguidores. Logró fusionar su visión creativa con su faceta emprendedora a través de su propia marca de ropa, denominada Rebel Heart (Corazón Rebelde). Para ella, su proyecto no es solo una marca, sino un movimiento que busca generar conciencia social y transmitir el valor de luchar por los sueños.

El próximo gran desafío para Abril será la final nacional de Miss Universo Argentina, que se celebrará el 25 de mayo. En esa fecha, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será la sede donde se conocerá a la sucesora nacional que competirá en el certamen internacional. Con el apoyo de su familia y amigos como pilar, Abril asume este lugar con un enfoque claro en la responsabilidad que conlleva el título: "Prometo representar a la ciudad de Buenos Aires como realmente lo merece, con mucho respeto y mucha pasión", concluyó.