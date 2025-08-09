Boca vs. Racing, por el torneo Clausura 2025: hora, TV y formaciones Tras los cambios en el Consejo de Fútbol, el Xeneize intentará cortar una racha de 11 partidos consecutivos sin victorias, mientras que la Academia busca recuperarse de un arranque impensado en el torneo local. Por







El clásico entre Boca y Racing se jugará en la Bombonera. Redes sociales

Por la fecha cuatro del torneo Clausura 2025, Boca, que busca volver al triunfo luego de 11 partidos sin victorias -la peor racha de su historia-, recibirá al Racing de Gustavo Costas, que tampoco tuvo un buen arranque en el certamen local. El encuentro se desarrollará en una Bombonera colmada y será dirigido por el árbitro Nicolás Ramírez.

El director técnico Miguel Ángel Russo prepara no solo una serie de cambios, sino también una modificación en el esquema. Juan Barinaga ingresaría por Luis Advíncula, mientas que Tomás Belmonte no será de la partida porque está lesionado. Por eso, pasará a jugar con un 4-2-3-1. Además, Edinson Cavani no será titular e iniciará desde el banco de suplentes, por lo que la delantera estaría conformada por Miguel Merentiel, quien ya le marcó goles a la Academia, y Exequiel Zeballos.

Miguel Ángel Russo Redes sociales Por su parte, Gustavo Costas tiene una importante duda en el arco porque Gabriel Arias se desgarró ante Belgrano y tenía intenciones de volver, aun sin estar al 100%. Una situación similar a la de Santiago Sosa, Gastón Martirena y Luciano Vietto, los tres están convocados, pero no estar recuperados del todo.

La ida del cuerpo técnico es utilizar un equipo parecido al que derrotó a Riestra por Copa Argentina, pero con la presencia de Adrián Maravilla Martínez, quien estuvo suspendido por esa competencia, y Santiago Solari, que estaba lesionado. Pero, como el partido contra Peñarol por Copa Libertadores se jugará el martes, habrá cambios tempraneros.

Gustavo Costas en Racing Este enfrentamiento se da en medio de una negociación entre Boca y Racing por la intención de la Academia de quedarse con Marcos Rojo, luego de que éste haya rescindido contrato con el equipo de la Ribera. Se deberán resolver conflictos burocráticos y, en las próximas horas, podrá ser anunciado como sexto refuerzo. Queda definir si podrá jugar por el torneo local o solo será utilizado para copas.