Gustavo Costas sueña con dos campeones del mundo para reforzar a Racing de cara al 2026

El técnico de la Academia busca con dos refuerzos de renombre para fortalecer al equipo de cara los desafíos que tendrá el próximo año.

En la previa del cruce con Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura, Gustavo Costas volvió a impulsar un viejo anhelo del mundo Racing: recuperar a Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul. El entrenador instaló nuevamente el tema y presionó públicamente por el regreso de los dos campeones del mundo surgidos del club.

Boca jugará el domingo ante Argentinos Juniors, mientras que Racing aún espera por su rival.
Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

Costas reconoció que cada mercado de pases reactiva la ilusión de repatriar a los futbolistas formados en la Academia, y admitió que él mismo alimenta esa expectativa. Esta vez fue más directo.

"Tienen que venir ya. A De Paul y a Lautaro ya se los dije, que tienen que venir y que no se hagan los bolu… que ya está, ya llegó el momento que los necesitamos”, afirmó.

Pese al reclamo, la vuelta de ambos parece lejana. De Paul acaba de sumarse al Inter Miami y firmó contrato hasta 2029. Martínez, figura del Inter de Milán, renovó su vínculo hasta el mismo año y su salida no está en los planes inmediatos del club italiano.

Aun así, Costas mantiene el tema en agenda y sostiene viva la expectativa de los hinchas, mientras Racing se juega su lugar en las semifinales del certamen.

Cuando juega Racing

Racing, que ya está clasificado a la Copa Sudamericana y puede clasificar a la Libertadores si sale campeón del torneo local, disputará los cuartos de final de la Primera División del fútbol argentino el próximo lunes 1 de diciembre a las 21.30 horas.

Los mercados se movieron con signos de tranquilidad este jueves en medio de una menor liquidez producto del feriado en Estados Unidos.

El S&P Merval tuvo su tercer día consecutivo de suba

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo y Pago Único, este viernes 28 de noviembre

Carolina Aguirre es la guionista de Envidiosa y defiende el papel de Griselda Siciliani

La creadora de Envidiosa le respondió a la audiencia con un fuerte mensaje: qué dijo

El pasillo gate: Estudiantes le dio la espalda al Canalla.

La AFA sancionó a Verón y a los jugadores de Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

