Gustavo Costas sueña con dos campeones del mundo para reforzar a Racing de cara al 2026 El técnico de la Academia busca con dos refuerzos de renombre para fortalecer al equipo de cara los desafíos que tendrá el próximo año. Por + Seguir en







Gustavo Costas sueña con dos campeones del mundo para reforzar a Racing de cara al 2026

En la previa del cruce con Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura, Gustavo Costas volvió a impulsar un viejo anhelo del mundo Racing: recuperar a Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul. El entrenador instaló nuevamente el tema y presionó públicamente por el regreso de los dos campeones del mundo surgidos del club.

Costas reconoció que cada mercado de pases reactiva la ilusión de repatriar a los futbolistas formados en la Academia, y admitió que él mismo alimenta esa expectativa. Esta vez fue más directo.

"Tienen que venir ya. A De Paul y a Lautaro ya se los dije, que tienen que venir y que no se hagan los bolu… que ya está, ya llegó el momento que los necesitamos”, afirmó.

Pese al reclamo, la vuelta de ambos parece lejana. De Paul acaba de sumarse al Inter Miami y firmó contrato hasta 2029. Martínez, figura del Inter de Milán, renovó su vínculo hasta el mismo año y su salida no está en los planes inmediatos del club italiano.

Aun así, Costas mantiene el tema en agenda y sostiene viva la expectativa de los hinchas, mientras Racing se juega su lugar en las semifinales del certamen.