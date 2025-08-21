Marcelo Díaz apuntó contra Néstor Grindetti, presidente de Independiente: "Sus declaraciones fueron repudiables" El capitán de la Universidad de Chile habló en el aeropuerto de Santiago y criticó al titular del Rojo, que expresó su preocupación por los puntos del partido: "En vez de preocuparse por la integridad humana de todos los hinchas, se preocupaba por cuestiones futbolísticas”, expresó. Por







El capitán de los Azules tomó la palabra en el aeropuerto de Santiago.

El horror que se vivió en Avellaneda, en el cruce entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana continúa dejando tristes capítulos. El capitán del equipo chileno, Marcelo Díaz tomó la palabra durante la llegada de su equipo al Aeropuerto de Santiago y cruzó al presidente del Rojo, Néstor Grindetti: “La declaración del presidente de Independiente es repudiable, fuera de contexto. En vez de preocuparse por la integridad humana de todos los hinchas, se preocupaba por cuestiones futbolísticas”, expresó.

El volante de 38 años se paró frente a la prensa como referente de los Azules, y apuntó contra el dirigente, quien responsabilizó exclusivamente a los hinchas chilenos por los hechos de violencia y solicitó los puntos del partido: "Es una situación que no podemos normalizar y no debe volver a ocurrir", sentenció Díaz, respecto a los repudiables actos de ambos bandos, que tuvieron lugar en el Libertadores de América.

"Fue un evento deportivo con muy poca garantía de seguridad. Al final, todos los hinchas de Independiente entraron a la cancha y otros fueron a pegarle a nuestros fanáticos. Los que se estaban retirando del estadio fueron los más afectados", aseguró el mediocampista que supo vestir la camiseta de Racing.

El encuentro, que terminó con disturbios dentro y fuera del estadio, derivó en una fuerte polémica entre dirigentes y referentes de ambos clubes. La Comisaría 1° de Avellaneda reportó un total de 98 detenidos, de los cuales solo uno es argentino. Desde Universidad de Chile informaron que hay 19 heridos, uno de ellos en estado reservado.

Marcelo Díaz habló luego de los graves incidentes en Avellaneda y se refirió a las declaraciones de Grindetti.

Néstor Grindetti: "Tenemos derecho a los puntos" El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, viajó a Asunción para presentarse en la Conmebol y realizar un descargo por los graves incidentes entre los hinchas del Rojo y de la Universidad de Chile en Avellaneda, que provocó la suspensión del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.