21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Marcelo Díaz apuntó contra Néstor Grindetti, presidente de Independiente: "Sus declaraciones fueron repudiables"

El capitán de la Universidad de Chile habló en el aeropuerto de Santiago y criticó al titular del Rojo, que expresó su preocupación por los puntos del partido: "En vez de preocuparse por la integridad humana de todos los hinchas, se preocupaba por cuestiones futbolísticas”, expresó.

Por
El capitán de los Azules tomó la palabra en el aeropuerto de Santiago.

El capitán de los Azules tomó la palabra en el aeropuerto de Santiago.

El horror que se vivió en Avellaneda, en el cruce entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana continúa dejando tristes capítulos. El capitán del equipo chileno, Marcelo Díaz tomó la palabra durante la llegada de su equipo al Aeropuerto de Santiago y cruzó al presidente del Rojo, Néstor Grindetti: “La declaración del presidente de Independiente es repudiable, fuera de contexto. En vez de preocuparse por la integridad humana de todos los hinchas, se preocupaba por cuestiones futbolísticas”, expresó.

Los hinchas de la U de Chile antes del escándalo.
Te puede interesar:

La barra de U de Chile convoca a una protesta en la embajada de Argentina en Chile: "Repudio a la pésima organización"

El volante de 38 años se paró frente a la prensa como referente de los Azules, y apuntó contra el dirigente, quien responsabilizó exclusivamente a los hinchas chilenos por los hechos de violencia y solicitó los puntos del partido: "Es una situación que no podemos normalizar y no debe volver a ocurrir", sentenció Díaz, respecto a los repudiables actos de ambos bandos, que tuvieron lugar en el Libertadores de América.

"Fue un evento deportivo con muy poca garantía de seguridad. Al final, todos los hinchas de Independiente entraron a la cancha y otros fueron a pegarle a nuestros fanáticos. Los que se estaban retirando del estadio fueron los más afectados", aseguró el mediocampista que supo vestir la camiseta de Racing.

El encuentro, que terminó con disturbios dentro y fuera del estadio, derivó en una fuerte polémica entre dirigentes y referentes de ambos clubes. La Comisaría 1° de Avellaneda reportó un total de 98 detenidos, de los cuales solo uno es argentino. Desde Universidad de Chile informaron que hay 19 heridos, uno de ellos en estado reservado.

Mirá las declaraciones del capitán de la U. de Chile, Marcelo Díaz

Embed

Néstor Grindetti: "Tenemos derecho a los puntos"

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, viajó a Asunción para presentarse en la Conmebol y realizar un descargo por los graves incidentes entre los hinchas del Rojo y de la Universidad de Chile en Avellaneda, que provocó la suspensión del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Vamos a defender los derechos de Independiente y de la gente. Tenemos derecho a los puntos y a no recibir ningún castigo, sino que sea para los que realmente tuvieron actitudes de vandalismo", explicó el máximo dirigente del club sobre la intención de quedarse con la serie, que al momento de la postergación del encuentro se encontraba en favor del conjunto chileno por 2-1 (la U se impuso 1-0 como local y en Avellaneda igualaban 1-1).

En tal sentido, Grindetti resaltó que "venimos a contar los hechos, el partido fue cancelado por la actitud de los hinchas de Chile". Si bien aclaró que no tiene previsto una reunión, el mandamás del Rojo se puso a "disposición" del ente rector del fútbol sudamericano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Independiente vs. U. de Chile: revelan el documento que advertía por fallas en seguridad en Avellaneda

Independiente vs. U. de Chile: revelan el documento que advertía por fallas en seguridad en Avellaneda

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Tras los incidentes en Independiente - U de Chile, el Gobierno insistió con las SAD en el fútbol argentino

Grindetti, máxima autoridad del club de Avellaneda.
play

Grindetti: "Tenemos derecho a los puntos"

Se registraron graves incidentes entre hinchas de Independiente y la U de Chile.

Barbarie en Independiente-U de Chile: la Fiscalía ordenó la clausura de las dos tribunas del escándalo

play

Video: así quedó el estadio de Independiente tras el caos con los hinchas de U de Chile

“Rechazamostoda forma de violencia, provenga quien provenga”, indicó Independiente

La dirigencia de Independiente, sobre los graves incidentes en Avellaneda: "La violencia no nos representa"

Rating Cero

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: Dale a un indio....

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: "Dale a un indio..."

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi.

Candela Vetrano reapareció en las redes tras los rumores que vinculan a Andrés Gil con Gimena Accardi

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

La película está disponible en cines desde este jueves 21 de agosto.

¿La película de terror del año? Haz que regrese, lo nuevo de los directores de Háblame, llega a los cines

Ayerdi conducirá su propio cilco de política y actualidad en Radio 10.

"Alguien tiene que ceder", el nuevo programa de Radio 10 con la conducción de Rosario Ayerdi

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.

Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

últimas noticias

Pablo Toviggino / Federico Sturzenegger

Pablo Toviggino cruzó a Sturzenegger por las SAD: "La discusión está cerrada"

Hace 19 minutos
Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: Dale a un indio....

Moria Casán opinó sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue letal: "Dale a un indio..."

Hace 21 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 22 de agosto

Hace 44 minutos
La dura sanción fue por reincidencia.

Dura sanción a Gustavo Costas: deberá cumplir 4 partidos de suspensión

Hace 57 minutos
El duro mensaje de Marcela Pagano a Javier Milei tras su salida del bloque libertario: Lo están llevando al abismo.

El duro mensaje de Marcela Pagano a Milei tras su salida del bloque libertario: "Lo están llevando al abismo"

Hace 57 minutos