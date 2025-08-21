21 de agosto de 2025 Inicio
La barra de U de Chile convoca a una protesta en la embajada de Argentina en Chile: "Repudio a la pésima organización"

Los denominados Los de Abajo convocó a los hinchas a acercarse al consulado este jueves a las 17 para exigir “garantías humanitarias y de seguridad” y apuntaron contra Independiente, la barra, Conmebol y las autoridades locales por la “evidente confabulación”.

Los hinchas de la U de Chile antes del escándalo.

La barra oficial de Universidad de Chile, denominada como Los de Abajo, lanzó una convocatoria frente a la embajada de Argentina en Santiago para este jueves en rechazo a la violencia vivida en el estadio Libertadores de América entre los hinchas chilenos y de Independiente.

Grindetti, máxima autoridad del club de Avellaneda.
Grindetti: "Tenemos derecho a los puntos"

A través de su cuenta oficial en rede sociales, los hinchas chilenos consideraron que lo ocurrido en Avellaneda “fue un ataque cobarde” y acusaron a la policía de dejar libre el resguardo entre las dos hinchadas, “lo que permitió que los simios de Independiente ingresaran con palos y fierros al estadio, bajo la cobertura de las fuerzas de seguridad argentinas”.

De esta manera, la convocatoria está hecha para este jueves 21 a las 17 en la Embajada de Argentina, en Vicuña Mackenna 41, ubicada en la capital del país trasandino, para “protestar contra las injusticias vividas en Argentina”, según se lee en el flayer.

“¡Esto no quedará así! Juntos siempre somos más”, agregaron en el comunicado y detallando los ejes de la convocatoria como “el repudio total a la pésima organización y evidente confabulación de Independiente, su barra, la Conmebol y las autoridades locales”. También exigen “garantías humanitarias y de seguridad, y la coordinación entre Estados para asegurar los derechos humanos de todas y todos, resguardando la integridad física y los debidos procesos judiciales”.

Por último, hicieron un llamamiento a los hinchas a “organizar la ayuda económica y logística para colaborar con todos nuestros camaradas”.

Tras dicho comunicado, las autoridades ya están en alerta ya que dicha barra brava se vio envuelta últimamente en incansables actos de violencia, especialmente contra sus rivales de la Garra Blanca de Colo Colo.

De hecho, a raíz de ello, se promulgó la promulgación de la Ley de Violencia en los Estadios y su correspondiente modificación llamada Ley de Derechos y Deberes del Fútbol Profesional, que busca hacer presente la responsabilidad de los organizadores de los espectáculos.

El último parte médico sobre el estado de salud de los hinchas de la U de Chile

En el último parte médico sobre el estado de salud de los hinchas de Universidad de Chile, se informó que de los 12 heridos que se encuentran internados, ocho de ellos fueron dados de alta y otros cuatro se mantienen hospitalizados, uno en terapia intensiva y dos con probabilidad de ser dados de alta hoy.

Desde la puerta del hospital Fiorito, el presidente del conjunto chileno, Michael Clark, señaló que “es una buena noticia y la queríamos compartir. Respecto al que cayó al vacío, está fuera de peligro, se pudo comunicar con su padre y está bien”.

“Por el momento nos estamos ocupando de la salud de nuestros hinchas, luego de eso vamos a poder hablar de lo que pasó, pero todos lo vieron y de milagro esto no fue una tragedia y no hay muerto”, señaló.

De acuerdo al informe policial, los enfrenamientos en el estadio se intensificaron alrededor de las 22:05, cuando el partido estaba igualado 1-1 y el resultado global favorecía al equipo chileno.

Simpatizantes visitantes no solo causaron daños en baños e instalaciones, sino que, además, comenzara arrojar objetos contundentes a los sectores inferiores. Estas acciones provocaron la reacción de hinchas del Rojo, quienes, desde la popular Norte, se desplazaron hasta la tribuna Sur, y terminó con la barbarie y agresiones a los simpatizantes del equipo trasandino.

